Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Ο 32χρονος βρίσκεται υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Andy Kropa)
Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση από το Λος Άντζελες ότι ο 32χρονος Νικ Ράινερ, γιος του διακεκριμένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του μέσα στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. 

Το αιματοβαμμένο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μία από τις κόρες του ζευγαριού εντόπισε τα άψυχα σώματα των γονιών της στην κατοικία τους το απόγευμα της Κυριακής 14/12. Οι Αρχές του Λος Άντζελες, που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι και οι δύο έφεραν πολλαπλά τραύματα, πιθανόν από μαχαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας. 

Λίγες ώρες μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων, ο Νικ Ράινερ εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες. Βρίσκεται υπό κράτηση και οι αρχές τον θεωρούν βασικό ύποπτο για το διπλό φονικό, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία συνεχίζονται. 

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, είχε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ, με επιτυχίες που περιλαμβάνουν ταινίες-σταθμούς όπως When Harry Met Sally, The Princess Bride και A Few Good Men. Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 68 ετών, ήταν φωτογράφος και σύντροφος ζωής του επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Συνεργάτες, φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού βρέθηκαν στην κατοικία τις τελευταίες ώρες, συγκλονισμένοι από τα δραματικά γεγονότα. Πηγές αναφέρουν ότι η οικογένεια ήταν αγαπητή και γνωστή στην κοινότητα του κινηματογράφου, με πολλούς συναδέλφους να εκφράζουν θλίψη και να ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητα των παιδιών του ζεύγους εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας. 

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές αναμένεται να προσπαθήσουν να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες του αμερικανικού κινηματογράφου

 

ΡΟΜΠ ΡΑΙΝΕΡ
ΝΙΚ ΡΑΙΝΕΡ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
