Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»

Είχε «Άγιο» ο γνωστός μουσικός

Μια ιδιαίτερα δύσκολη και σοκαριστική εμπειρία έζησε ο Άρης Μουγκοπέτρος χθες, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο θα μπορούσε να είχε πολύ πιο δυσάρεστη κατάληξη.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους όσα βίωσε, αλλά και την ανακούφισή του που βγήκε αλώβητος.

Μουγκοπέτρος: To 13-33 συμβολίζει την αρχή της ζωής που είχα & το τέλος της

Ο γνωστός μουσικός ανάρτησε αρχικά ένα βίντεο σε μορφή story, στο οποίο αποτυπώνονται καθαρά οι σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του. Οι εικόνες μαρτυρούν τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε πως αισθάνεται πως «είχε Άγιο», καθώς κατάφερε να γλιτώσει χωρίς τραυματισμό. Με εμφανή τη συγκίνηση αλλά και την ευγνωμοσύνη του, έγραψε χαρακτηριστικά:
«Για ακόμη μία φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγιά μου που πάλι έβαλες το χέρι σου. Υ.Γ. 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου…».

Μουγκοπέτρος: Οι φήμες για χρήση ναρκωτικών-«Σκέφτηκα να κάνω κακό σε μένα»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος προχώρησε σε νέα ανάρτηση, θέλοντας να καθησυχάσει όλους όσοι ανησύχησαν βλέποντας τις εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του. Μέσα από το μήνυμά του ξεκαθάρισε πως είναι καλά στην υγεία του, υπογραμμίζοντας πως για ακόμη μία φορά αισθάνεται πως σώθηκε «από θαύμα» μετά από ένα τόσο σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

«Είμαι καλά φίλοι μου… Ζω από θαύμα για ακόμη μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα. Ανυπομονώ πλέον όσο τίποτα άλλο να τελειώσει αυτή η χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Υ.Γ.: Αν τη βγάλω “καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες που μας απομένουν μέχρι να φύγει το 2025, δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε πως το περιστατικό αυτό ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη χρονιά για εκείνον, γεγονός που εξηγεί και τη συναισθηματική φόρτιση των αναρτήσεών του. Παρά την αναστάτωση, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέλεξε να κρατήσει τη θετική πλευρά της υπόθεσης, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του για το ότι είναι ζωντανός και καλά, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας στους ανθρώπους που τον ακολουθούν.

«Μην το βάζετε κάτω, φίλοι μου. Όσες δυσκολίες και να έρθουν, παλέψτε. Παλέψτε γιατί δυστυχώς δοκιμαζόμαστε καθημερινά όλοι μας. Είναι δύσκολοι οι καιροί για όλους. Προσπαθείστε να είστε τουλάχιστον με άτομα που σας νοιάζονται πραγματικά και υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Δεν το βάζουμε έτσι εύκολα κάτω. Ο τροχός γυρίζει», σχολίασε ο γνωστός μουσικός.

Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
