Μουγκοπέτρος: Οι φήμες για χρήση ναρκωτικών-«Σκέφτηκα να κάνω κακό σε μένα»

Για το ατύχημα με την κροτίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τα δύο του δάχτυλα μίλησε ο 33χρονος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός ανέφερε πως μεγάλωσε στην επαρχία και ο πατέρας του είναι αγρότης. Παρόλο που κανείς από το οικογενειακό του περιβάλλον δεν ασχολείτο με το κλαρίνο ή τη μουσική, εκείνος ήξερε ότι θα ασχοληθεί με το κλαρίνο, από την πρώτη στιγμή που το έπιασε στα χέρια του.

«Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα ασχοληθώ με το κλαρίνο, στεναχωρήθηκε, γιατί ήμουν η μοναδική του ελπίδα ότι θα μείνω στο χωριό και θα τον βοηθήσω στα αγροτικά. Έχω πάει πολλές φορές τσάμπα για να παίξω, έχω περάσει δύσκολα. Έχει τύχει να πληρώσω κιόλας για να παίξω.

Υπήρχαν μέρες που δεν είχα να φάω και δεν ζητούσα από τον πατέρα μου, γιατί σεβόμουν τον κόπο του. Μετά τον κορονοϊό ξεκίνησα να πληρώνομαι καλά για τη δουλειά μου», είπε καλεσμένος στην εκπομπή The 2night show.

Νιώθω ένα παράπονο, γιατί τώρα καταλαβαίνω τι είχα καταφέρει και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί αυτό

«Μέσα μου όμως νιώθω ότι θα ξαναπαίξω», πρόσθεσε.

«Μου λείπουν δύο δάχτυλα, είναι ακατόρθωτο να γίνει το χέρι μου όπως ήταν πριν, προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη πατέντα. Στα άνω άκρα είναι δύσκολη η περίπτωση. Δε θέλω να σκέφτομαι τι δουλειά θα κάνω, αν δεν καταφέρω να ξαναπαίξω», συμπλήρωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Μουγκοπέτρος: «Η κροτίδα είχε 40 γρ. μπαρούτι – Ζω από θαύμα»

«Αυτό που έδωσε αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα σχεδόν 40 γραμμάρια μπαρούτι, αυτό το χρησιμοποιούν για να σπάσουν πέτρες. Ζω από θαύμα. Με στεναχωρεί όμως πολύ, όταν κάποιοι μου λένε “έλα ρε που δεν ήξερες;”. Είναι δυνατόν να ήξερα και να το έπαιρνα στο χέρι;

Όταν μου έκανε νεύμα ο τραγουδιστής να πετάξω την κροτίδα, την κράτησα ψηλά για να μην χτυπήσει ο κόσμος που ήταν γύρω μας», περιέγραψε ο μουσικός.

Μουγκοπέτρος: Η αποκάλυψη για τις φήμες στο χωριό και η λύτρωση

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξομολογήθηκε την πικρία που του άφησαν οι φήμες που κυκλοφορούσαν εις βάρος του, σε σημείο να σκεφτεί μέχρι και να κάνει κακό στον εαυτό του.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλια μέσα μου, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που εξελίσσονται και ήθελα να μαθαίνω από αυτούς. Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”, υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως χωρίς να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία «βρώμα» ότι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα του για να φύγει.

«Ήταν πρόστυχο. Οι φήμες βγήκαν αρχές του χρόνου κι εγώ είχα πάει τελευταία φορά σε νοσοκομείο το 2022 για να πάρω τα χαρτιά της γιαγιάς που πέθανε. Με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν αν είμαι καλά και δικοί μου άνθρωποι. Γινόταν όλο και χειρότερο», εξήγησε.

Πήγαινα σε οποιοδήποτε καφενείο και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ γνώριζαν πως δεν ισχύουν οι φήμες. Ξέρω ποιοι έβγαλαν αυτές τις φήμες και ήταν και στο κοντινό μου κύκλο. Κατάλαβα πως από αυτούς που περιτριγυριζόμουν, ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ», συμπλήρωσε.

«Με αυτό που μου συνέβη μετά, ένιωσα μία “λύτρωση” ότι θα ξεχαστεί αυτή η ιστορία και θα ασχολούνται πια με τον τραυματισμό μου. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; […] Θέλω την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

