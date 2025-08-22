Μουγκοπέτρος: Η συγκινητική επιστροφή στο κλαρίνο 4 μήνες μετά το ατύχημα

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα με κροτίδα που του κόστισε τα δάχτυλα στο ένα του χέρι, ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στο αγαπημένο του κλαρίνο, συγκινώντας με τη δύναμη ψυχής και την επιμονή του.

Ο δεξιοτέχνης μουσικός δημοσίευσε νέο βίντεο την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ξανά, με εμφανή συγκίνηση αλλά και πάθος, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του.

Στο τέλος του βίντεο, μάλιστα, κάνει μια γλυκιά guest εμφάνιση και η κόρη του, κλέβοντας την παράσταση.

«Τέσσερις μήνες μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς τη ζωή… Το μόνο που δεν άλλαξε είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του, προσθέτοντας με νόημα: «Όλα τα υπόλοιπα τα άλλαξαν κάποιοι με το ζόρι…».

Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του

Παρά τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος δε σταματά να εμπνέει.

Ήδη ετοιμάζει ένα βιβλίο για τη ζωή του, στο οποίο θα αποτυπώσει την προσωπική του διαδρομή, τις στιγμές δοκιμασίας, αλλά και την δύναμη που άντλησε από την αγάπη και τη μουσική.