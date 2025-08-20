Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media.

«Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς… Έρχεται σύντομα», αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram.

Μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο ο δεξιοτέχνης του κλαρινού θα μοιραστεί άγνωστες πτυχές της ζωής τους, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στο σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Υπενθυμίζουμε ότι ο γνωστός μουσικός τραυματίστηκε όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί η όραση στο ένα μάτι του.

Στις 15 Αυγούστου, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έπιασε ξανά το κλαρινό κι έπαιξε ένα τραγούδι, το οποίο αφιέρωσε στην Παναγία.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθειά μας η Παναγία», έγραψε κάτω από το βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δείτεο το βίντεο: