Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα

Η ανακοίνωση του μουσικού στο Instagram

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 16:43 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα»
20.08.25 , 16:40 Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250.000.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία
20.08.25 , 15:47 Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»
20.08.25 , 15:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»
20.08.25 , 15:08 Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του
20.08.25 , 14:49 Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα
20.08.25 , 14:42 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δε θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία»
20.08.25 , 14:40 Μαρίνα Καλογήρου: Συγκινεί 10 χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της
20.08.25 , 14:04 Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα
20.08.25 , 13:50 Ο δύσκολος αγώνας και το συγκινητικό «ευχαριστώ» της Μικαέλας Φωτιάδη
20.08.25 , 13:47 Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα
20.08.25 , 13:33 Ηράκλειο: Άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ
20.08.25 , 13:29 Chios Pass 2026: Έρχεται νέο voucher για διακοπές στη Χίο
20.08.25 , 13:10 Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»
20.08.25 , 13:06 Σαρρή: Διακοπές στα Κύθηρα για την εντυπωσιακή σύντροφο του Γιώργου Σαμπάνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: Xειρουργική επέμβαση για το δεξί μάτι του / Βίντεο: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συγκινεί ξανά: Το νέο τατουάζ μετά τον τραυματισμό

«Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς… Έρχεται σύντομα», αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram.

Μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο ο δεξιοτέχνης του κλαρινού θα μοιραστεί άγνωστες πτυχές της ζωής τους, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στο σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Άρης Μουγκοπέτρος: Το πρώτο μήνυμα μετά την επέμβαση στο μάτι του

Υπενθυμίζουμε ότι ο γνωστός μουσικός τραυματίστηκε όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί η όραση στο ένα μάτι του.

Στις 15 Αυγούστου, τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έπιασε ξανά το κλαρινό κι έπαιξε ένα τραγούδι, το οποίο αφιέρωσε στην Παναγία.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθειά μας η Παναγία», έγραψε κάτω από το βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Δείτεο το βίντεο:

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top