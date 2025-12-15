Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 73 ετών

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 73 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν μέσα από την πολυετή παρουσία του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε με αξιοπρέπεια και σθένος μια μακρά και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπισε με δύναμη ψυχής και διακριτικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι». Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 03:30, έχοντας στο πλευρό του τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, με συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές να μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, με ήθος, ευαισθησία και αληθινή αγάπη για την τέχνη του.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, με συμμετοχές σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από ρόλους που ξεχώρισαν για την αλήθεια και την εσωτερικότητά τους. Ήταν ένας ηθοποιός που προτιμούσε να μιλά μέσα από το έργο του, χωρίς υπερβολές, κερδίζοντας τον σεβασμό των συναδέλφων του και την αγάπη του κοινού.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Αλμπέρτο Εσκενάζη έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, σε μια στιγμή που σήμερα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Εκείνος και Εκείνος», συνοδευόμενος από την κόρη του, Σάρα, με την οποία είχε ιδιαίτερα στενό και τρυφερό δεσμό.

Παρά την εμφανή κόπωση, δεν έχασε το χαμόγελό του και φωτογραφήθηκε με τους ηθοποιούς της παράστασης, αλλά και με γνωστά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου που έδωσαν το «παρών», δεχόμενος θερμές αγκαλιές και λόγια αγάπης.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ωστόσο η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο, τις ερμηνείες και το ήθος που άφησε ως παρακαταθήκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
