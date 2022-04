Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η θεατρική παράσταση “Take me Home” είναι το πρώτο Ροκ Μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και βασίζεται στο κόμικ “Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;” του Μανώλη Μουμαλίδη, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση της ιστορίας της κλοπής των γλυπτών της Ακρόπολης, με πρωτοβουλία του κινήματος Athena Take me Home.

Οι συντελεστές της παράστασης Take Me Home



To Athena Take me Home αποτελεί ένα όραμα του Οίκου Μόδας Τρανούλη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέτειρα τους.

Ο Οίκος Μόδας Τρανούλη, με πολυετή, επιτυχημένη κι έντονα ενεργή δράση δημιουργικότητας εμπνεύστηκε το κίνημα Athena Take me Home, μια φωνή διαμαρτυρίας, που μέσω της Μόδας, ανδρώνεται κι εκδηλώνεται ως κραυγή ενάντια σε μια τραγική κλοπή που πραγματοποιήθηκε σε βάρος ενός ιδιαίτερα Λαμπερού Πολιτισμού, εκείνου της Αρχαίας Ελλάδας.

Η ιδέα του κινήματος ανήκει στον Θεόδωρο Τρανούλη μέσα από τη συναναστροφή του με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ζυλ Ντασέν καθώς και με τον σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο, οραματιστές της ιδέας της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Το star.gr και ο Βαγγέλης Καράλης μίλησαν με τον Θεόδωρο Τρανούλη και τον πρωταγωνιστή της παράστασης Κώστα Αρζόγλου.

Θεόδωρος Τρανούλης



Θεόδωρος Τρανούλης: « Όλα ξεκίνησαν από το κόμικ “Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;”, γιατί πρώτα τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν την ιστορία, το πώς έφυγαν τα γλυπτά από την Ακρόπολη. Μέσα από αυτό που έχω κάνει 30 χρόνια στην μόδα, επέλεξα να δημιουργήσω ένα κίνημα για την επιστροφή των Γλυπτών.»

O πρωταγωνιστής της παράστασης, Κώστας Αρζόγλου



Κώστας Αρζόγλου: «Αυτό που κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής έχει μια μεγάλη τόλμη που οφείλεται στον σκηνοθέτη μας Δημήτρη Μαλισσόβα. Χρησιμοποιεί μια ροκ μουσική και όλη η αντίληψη που είναι εικαστικά και τεχνικά άρτια είναι εμπνευσμένη από ένα κόμικ.»

«Αυτό που κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής έχει μια μεγάλη τόλμη», είπε ο Κώστας Αρζόγλου



Συντελεστές

Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου - Δημήτρης Μαλισσόβας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Μουσική-Στίχοι-Μουσική Διεύθυνση: Ανδρέας Κουρέτας

Χορογραφία: Θοδωρής Πανάς

Σκηνογραφία: Τέλης Καρανάνος

Κοστούμια: Tranoulis Haute Couture

Φωτογραφίες: Κώστας Πρόφης

Trailer: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

3D Mapping: Βαγγέλης Τσαρούμης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Γιουφή, Παναγιώτα Δρόσου

Styling: Λένα Χιωτέλη

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Οργάνωση Παραγωγής: Χρυσάνθη Γεωργαντίδου

Παραγωγή: Entertain.gr



Διανομή

Κώστας Αρζόγλου, Δημήτρης Μαζιώτης, Πάνος Παταγιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ελίνα Γιαννάκη, Γιώργος Ψάλτου, Ρενάτα Καπετανάκη, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Ρεβέκκα Γιαννάκη, Γιώργος Μαντάς, Κωνσταντίνος Κρομμύδας.



Πληροφορίες Παράστασης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη)

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Τετάρτη 27 Απριλίου

Ώρα Έναρξης: 19:00

