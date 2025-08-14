Μπάλα: Προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην Πάτρα

Δύο άτομα έχουν προσαχθεί από τις αρχές στην Ασφάλεια Πατρών, έπειτα από αναζωπύρωση της φωτιάς που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Μπάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στις προσαγωγές βασιζόμενη σε μαρτυρίες πολιτών που φέρεται να είδαν ύποπτες κινήσεις των δύο ατόμων λίγο πριν ξεσπάσει εκ νέου η πυρκαγιά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι προσαχθέντες έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην αναζωπύρωση ή αν πρόκειται για τυχαία παρουσία στο σημείο.

Οι αρχές έχουν αυξήσει τις περιπολίες και την επιτήρηση στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ενώ παράλληλα καλούν τους πολίτες να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα.