Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»

Σε έξαλλη κατάσταση ένας άνδρας ξυλοκόπησε οδηγό ταξί στον Πειραιά επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει. Στη συνέχεια ο δράστης χτύπησε και τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο οδηγός του ταξί περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα την άγρια επίθεση που δέχθηκε.

Πειραιάς: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός ταξί

«Σήκωνε τη σημαία και όταν τεντώθηκα για να την ξανακατεβάσω, του λέω “σας είπα δεν είμαι ελεύθερος”. Γυρίζει και με χτύπησε. (Σκέφτηκα) τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου», παραδέχεται ο οδηγός ταξί.

Το πρόσωπό του γέμισε αίματα από τα άγρια χτυπήματα ενός έξαλλου άνδρα, που δεν δίστασε να τον χτυπήσει μέσα στο ταξί του, την ώρα που βρισκόταν παρκαρισμένος στη διασταύρωση της οδού Βούλγαρη με τη Διστόμου στον Πειραιά. Εκεί είχε σταματήσει για να επιβεβαιώσει με το κέντρο μια κούρσα που μόλις είχε πάρει.

Χωρίς να πει το παραμικρό, ο δράστης άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα στο ταξί και απαίτησε από τον οδηγό να τον πάει στον προορισμό του.

«Απαιτούσε να τον πάω κάπου. Του είπα ευγενικά ότι δεν εργαζόμουν εκείνη τη στιγμή γιατί είχα ήδη διαδρομή, και δεν καταλάβαινε τίποτα».

Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης μέσα στο ταξί

Και τότε ξεκίνησε η άγρια επίθεση. Τα χτυπήματα μέσα στο ταξί έπεφταν βροχή. Ο άτυχος οδηγός δεν μπορούσε να αντιδράσει, καθώς ουσιαστικά βρισκόταν καθηλωμένος στο κάθισμα.

«Έκανε με τον αγκώνα του μια κίνηση έτσι… μαζεύτηκα, και όταν γύρισα να τον κοιτάξω, ερχόταν με το δεξί του χέρι γροθιά. Με χτύπησε μία γροθιά και την επόμενη κατάφερα να την αποφύγω γιατί δεν μπορούσε να γυρίσει καλά».

Την ώρα που δεχόταν την επίθεση, το θύμα –αιμόφυρτο– κατάφερε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Τους επιτέθηκε, τους έβριζε, τους έφτυνε, και όταν του είπαν να γυρίσει να του περάσουν χειροπέδες, άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους».

Τελικά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν.

Πειραιάς: «Τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί και συνέχισε να τους βρίζει»

«Τον βούτηξαν, έπεσε και τον γύρισαν ανάποδα και του πέρασαν τις χειροπέδες. Και παρ’ όλα αυτά συνέχισε να τους μιλάει χυδαιότατα».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.