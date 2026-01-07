Αυξήσεις άνω του 10% στα ασφάλιστρα υγείας φέρνει το 2026

Η τελική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους δε θα είναι ομοιόμορφη

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Υπουργείο Υγείας
Αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν το 10% αναμένεται να καταγραφούν στα ασφάλιστρα υγείας για το 2026, παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος της αγοράς εκτιμάται πως θα κινηθεί κοντά στα περυσινά επίπεδα. Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν ότι η τελική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους δεν θα είναι ομοιόμορφη, καθώς θα εξαρτηθεί από τον τύπο του συμβολαίου, την ηλικία, το ιστορικό αποζημιώσεων και τη δομή κάθε προγράμματος, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες να καταγράφονται ανατιμήσεις αισθητά υψηλότερες του 10%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
