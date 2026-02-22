Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Στο τραπέζι της συζήτησης στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» βρέθηκαν τα σενάρια που θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από 22 χρόνια. Αφορμή στάθηκαν πληροφορίες που τη θέλουν να είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με στελέχη του εμπορικού τμήματος του σταθμού, στο περιθώριο της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη, γεγονός που κάποιοι εξέλαβαν ως πιθανή «πρόβα» επιστροφής.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εξέφρασε ανοιχτά τις επιφυλάξεις του, τονίζοντας: «Έχω ενστάσεις. Κατά πρώτον, πιστεύω ότι η Ελένη Μενεγάκη δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που θα περιμένει μία πρόταση από ένα κανάλι για να κάνει κάτι. Νομίζω ότι είναι σε θέση, όταν φανταστεί τι θέλει να κάνει, να το προτείνει και απλά να το κάνει σε όποιο κανάλι επιθυμεί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως θεωρεί άδικο να συνδέεται η παρουσία της σε μια κηδεία με επαγγελματικές επιδιώξεις: «Και δεύτερον, αυτή η φημολογία σε σχέση με την παρουσία της στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, νιώθω ότι την υποτιμά πολύ ως άνθρωπο. Δηλαδή δε γίνεται να λέμε “Α, πήγε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη άρα μιλάει με τον ΑΝΤ1”».

Η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε με τον συνεργάτη της, επισημαίνοντας: «Συμφωνώ με τον Παναγιώτη σε αυτό απόλυτα, γιατί πιστεύω ότι η Ελένη θα πήγαινε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, ακόμα και αν δεν είχε σκοπό να πάει να ζήσει στην Ολλανδία τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι θέμα της δικής της προσωπικής ηθικής αξίας και ανθρωπιάς αυτό».

Παράλληλα, στάθηκε στο ειδικό βάρος που έχει το όνομα της παρουσιάστριας στην ελληνική τηλεόραση: «Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό brand όσον αφορά τα γυναικεία ονόματα που υπήρξαν, υπάρχουν και ίσως θα υπάρξουν και στο μέλλον, έτσι; Γιατί εγώ δεν συμφωνώ με το “ουδείς αναντικατάστατος” κάποιες φορές».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο οικονομικό σκέλος μιας ενδεχόμενης συνεργασίας: «Όσο κι αν τα μπάτζετ έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αν πρόκειται για την Ελένη Μενεγάκη, πιστεύω ότι το χέρι θα μπει βαθιά στην τσέπη. Είτε του ΑΝΤ1, είτε οποιουδήποτε καναλιού αποφασίσει ότι τη θέλει στο δυναμικό του. Δεν μπορείς να πας με πρόταση στην Ελένη και να της πεις “ξέρεις όμως, δεν έχουμε αρκετά λεφτά”, δε γίνεται να το κάνεις αυτό».