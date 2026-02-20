Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της

Η Ιωάννα Τούνη έχει μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο της, Πάρη ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες της τις αναρτήσεις. Έτσι και αυτή τη φορά, η Θεσσαλονικιά influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μία φωτογραφία του 3χρονου αγοριού με την αποκριάτικη στολή που διάλεξε.

Όπως θα δεις στο Instastory ο μικρός Πάρης επέλεξε για φέτος να ντυθεί ο Τσέις, ο Γερμανικός Ποιμενικός, αστυνομικός και κατάσκοπος της ομάδας των Paw Patrol. Mάλιστα, το πάρτι γενεθλίων που του είχε κανονίσει ο μπαμπάς του Δημήτρης Αλεξάνδρου πριν απόλ ίγο καιρό είχε θέμα το ίδιο παιδικό. Αντιλαμβανόμαστε επομένως πως ο μικρός Πάρης λατρεύει αυτά τα κινούμενα σχέδια.

Ο Πάρης στην αγκαλιά του μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η Ιωάννα Τούνη πριν τρία χρόνια έφερε στον κόσμο τον γιο της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μαμά και γιός είναι αχώριστοι με τη διάσημη content creator να φροντίζει ο χρόνος που αφιερώνει στον γιο της να είναι ποιοτικός, και μαζί να απασχολούνται με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες.

Δες παρακάτω τη φωτογραφία του Πάρη Αλεξάνδρου:

«Υπάρχει πιο γλυκό μωρό;» ρώτησε η Ιωάννα Τούνη τους followers της.