Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της

«Υπάρχει πιο γλυκό μωρό;» ρώτησε η Ιωάννα Τούνη τους followers της

Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Η εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τον γιο της, Πάρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε φωτογραφία του 3χρονου γιου της, Πάρη, με την αποκριάτικη στολή του.
  • Ο Πάρης επέλεξε να ντυθεί Τσέις από την ομάδα Paw Patrol.
  • Το πάρτι γενεθλίων του Πάρη είχε το ίδιο θέμα με την αποκριάτικη στολή.
  • Η Ιωάννα Τούνη και ο γιος της περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί με δημιουργικές δραστηριότητες.
  • Η Ιωάννα ρώτησε τους followers της αν υπάρχει πιο γλυκό μωρό.

Η Ιωάννα Τούνη έχει μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο της, Πάρη ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες της τις αναρτήσεις. Έτσι και αυτή τη φορά, η Θεσσαλονικιά influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μία φωτογραφία του 3χρονου αγοριού με την αποκριάτικη στολή που διάλεξε.

Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»

Όπως θα δεις στο Instastory ο μικρός Πάρης επέλεξε για φέτος να ντυθεί ο Τσέις, ο Γερμανικός Ποιμενικός, αστυνομικός και κατάσκοπος της ομάδας των Paw Patrol. Mάλιστα, το πάρτι γενεθλίων που του είχε κανονίσει ο μπαμπάς του Δημήτρης Αλεξάνδρου πριν απόλ ίγο καιρό είχε θέμα το ίδιο παιδικό. Αντιλαμβανόμαστε επομένως πως ο μικρός Πάρης λατρεύει αυτά τα κινούμενα σχέδια.

Ο Πάρης στην αγκαλιά του μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου /Φωτογραφία Instagram

Ο Πάρης στην αγκαλιά του μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου 

 Η Ιωάννα Τούνη πριν τρία χρόνια έφερε στον κόσμο τον γιο της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μαμά και γιός είναι αχώριστοι με τη διάσημη content creator να φροντίζει ο χρόνος που αφιερώνει στον γιο της να είναι ποιοτικός, και μαζί να απασχολούνται με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες.

Δες παρακάτω τη φωτογραφία του Πάρη Αλεξάνδρου:

ιωαννα τούνη παρης

«Υπάρχει πιο γλυκό μωρό;» ρώτησε η Ιωάννα Τούνη τους followers της.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
