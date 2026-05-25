Η επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση φαίνεται πως θα γίνει, αλλά όχι με τον τρόπο που πολλοί περίμεναν. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τη νέα της καθημερινότητα μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στον χώρο των media από ένα εντελώς διαφορετικό πόστο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα παραδέχθηκε πως, παρά τα πολλά χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση, η αποχή της από τη μικρή οθόνη δεν της έχει στοιχίσει όσο φανταζόταν. Μάλιστα, η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της για το γεγονός ότι απολαμβάνει τη νέα αυτή φάση της ζωής της περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

«Η αλήθεια είναι δε μου λείπει. Και απορώ κι εγώ που δε μου λείπει γιατί θεωρούσα ότι θα μου έλειπε πολύ», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως έχει βρει νέες ισορροπίες στην καθημερινότητά της, μακριά από την πίεση της τηλεοπτικής επικαιρότητας και των καθημερινών εκπομπών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η απομάκρυνσή της από τα φώτα δε σημαίνει και οριστική αποχώρηση από την τηλεόραση. Αντίθετα, αποκάλυψε πως σχεδιάζει την επιστροφή της, αλλά όχι ως παρουσιάστρια ή οικοδέσποινα κάποιας εκπομπής.

«Ναι, θα επιστρέψω στην τηλεόραση, αλλά δε με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που εσείς θα θέλατε, ας πούμε», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια εξήγησε πως δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες. «Να προβάλλω δηλαδή, να κάνω εκπομπή, να βγαίνω στο γυαλί», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει σημαντικά.

Όταν μάλιστα της έγινε η ερώτηση αν σκέφτεται έναν πιο διοικητικό ρόλο, η ίδια επιβεβαίωσε το νέο επαγγελματικό της μονοπάτι λέγοντας: «Ακριβώς. Ως στέλεχος, λοιπόν, της Alter Ego Media θα κάνω ωραία πράγματα».

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε αίσθηση, καθώς το τηλεοπτικό κοινό είχε συνδέσει το όνομά της με ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Παρ’ όλα αυτά, η Τατιάνα Στεφανίδου φαίνεται αποφασισμένη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αξιοποιώντας πλέον την πολυετή εμπειρία και τη γνώση της από μια πιο επιτελική θέση.

Με τη νέα αυτή πορεία, η παρουσιάστρια δείχνει έτοιμη να περάσει πίσω από τις κάμερες, συμμετέχοντας πιο ενεργά στη διαμόρφωση τηλεοπτικών και media projects, αποδεικνύοντας πως η παρουσία της στον χώρο συνεχίζεται, απλώς με διαφορετική μορφή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star