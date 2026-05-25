Μαστροκώστα: «Είχα ψηλαφίσει κάτι. Πήγα σε γιατρό και δε μου βρήκε τίποτα»

Οι εξομολογήσεις της δημοφιλούς γυμνάστριας για τη μάχη της με τον καρκίνο

  • Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του στήθους.
  • Η διάγνωση του καρκίνου έγινε δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της το 2008.
  • Είχε μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της, τονίζοντας τη σημασία της δεύτερης γνώμης σε ιατρικές εξετάσεις.
  • Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, ήταν ο υποστηρικτής της κατά τη διάρκεια της ασθένειας.
  • Η Μαστροκώστα είχε βοηθήσει πολλές γυναίκες να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ιατρική εξέταση.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, μετά από πολύ γενναία μάχη με τον καρκίνο, έχει βυθίσει στο πένθος όσους τη γνώριζαν αλλά κι όσους την παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Η δημοφιλής γυμνάστρια έφυγε σε ηλικία 56 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, τους τελευταίους μήνες. 

Γωγώ Μαστροκώστα, το 2019/ NDP

Η ίδια είχε μιλήσει με περίσσιο θάρρος και θαυμαστή ειλικρίνεια για τη μάχη της με τον καρκίνο στο στήθος, ο οποίος διαγνώσθηκε δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, το 2008.

Στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς», τον Μάρτιο του 2010, η δημόσια εξομολόγησή της είχε καθηλώσει.«Πραγματικά πάντα ήμουν άνθρωπος που πατούσα στη γη και δεν μπορούσα να καταλάβω όλη αυτή τη δημοσιότητα. Δηλαδή εντάξει, μου φαινόταν λίγο αστεία, πολλή δημοσιότητα χωρίς λόγο. Μέσα από αυτή την περιπέτεια, έχω καταλάβει τελικά γιατί. Είναι ακριβώς γι’ αυτή τη στιγμή, γι’ αυτή τη στιγμή που θα παρουσιάσω τη δική μου ιστορία στον κόσμο, με την ελπίδα ότι κάποιες γυναίκες που δεν είναι καθόλου υποψιασμένες, όπως ήμουν και εγώ, θα ψαχτούν», είχε πει χαρακτηριστικά. 

Τραϊανός Δέλλας- Γωγώ Μαστροκώστα, στα γενέθλιά της, το 2020/ NDP

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε βγει νικήτρια από εκείνη τη μάχη. «Σε όσους με λένε μαχήτρια, τους λέω ότι απλά ήμουν τυχερή», είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό», το 2021.

Κάποια χρόνια νωρίτερα, το 2019, καλεσμένη στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε αποκαλύψει για το θέμα που πέρασε με την υγεία της: «Πριν την εγκυμοσύνη μου, εγώ είχα ψηλαφήσει κάτι. Πήγα σε έναν γιατρό, με εξέτασε, δε μου έκανε καν μαστογραφία. Μου λέει έχεις ιστορικό; Εγώ ιστορικό δεν είχα κάτι, δεν είχα απολύτως κανένα ιστορικό. Και έκανα εξέταση και μου είπαν ότι δεν έχω τίποτα και το ξεχνάω. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου λέει ότι τι είναι αυτό; Του λέω δε θυμάσαι; Του λέω, ναι, το είδαμε, δεν είναι κάτι. Εγώ χλωμιάζει, χλωμιάζει, χλωμιάζω και εγώ καταλαβαίνω. Με έβαλαν κατευθείαν χειρουργείο, με νάρκωσαν... Ξυπνάω από τη νάρκωση και μου λένε "τα πράγματα δεν είναι καλά"».

«Στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ήρθε αυτό. Δεν μπορούσα να βρω ισορροπία. Αυτό που με στεναχώρησε κατά τη διάρκεια και όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη. «Κρατούσα το μωρό μου στα χέρια μου κι έλεγα θα το δω να μεγαλώνει;», είχε συμπληρώσει. 

Αν κάποιος μου έλεγε ότι για να αποκτήσεις την κόρη σου, πρέπει να περάσεις όλο αυτό που πέρασα, θα έλεγα πάλι ναι

«Γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό που πέρασε, έγινε για να έρθει στη ζωή η Βικτώρια. Όταν είσαι στα 35 και σε διαγνώσουν, δηλαδή αν ο γιατρός εκείνος μου το έβρισκε, εγώ δε θα έκανα τη Βικτώρια, αφού για πέντε χρόνια μετά δεν κάνεις παιδί και μετά τα πέντε χρόνια, άντε να κάνεις με όλη αυτή την ταλαιπωρία του σώματος», είχε εξηγήσει στην ίδια εκπομπή. 

«Έχω μιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες και τις έχω βοηθήσει. Αυτό είναι μεγάλη μου χαρά, όμως ναι ποτέ δεν πρέπει να μένουμε σε μία γνώμη. Πρέπει να παίρνουμε και δεύτερη γνώμη κι όσες χρειαστούν», είχε επισημάνει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. 

Φύλακας άγγελος της ήταν σε κάθε της βήμα ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας«Για μένα ήταν βράχος, δεν έχω λόγια. Επειδή πιστεύω και στον Θεό, πιστεύω ότι μου έστειλε αυτόν τον άγγελο στη ζωή μου».

