Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό

«Μη συσχετίζετε τον καρκίνο του στήθους με την εγκυμοσύνη»

Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της»

  • Η Γωγώ Μαστροκώστα, πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ζήτησε από τα ΜΜΕ διακριτικότητα και να μην συσχετίζουν τις δύο ασθένειες της μητέρας της.
  • Η Γωγώ είχε νοσήσει από καρκίνο στο στήθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αλλά η κόρη της θέλει να αποτραπεί η απογοήτευση άλλων γυναικών.
  • Η Βικτώρια ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της μέσω social media, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, έχοντας την οικογένειά της κοντά της.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο. Η γνωστή πρώην γυμνάστρια και μοντέλο «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 χρόνων.

Τους τελευταίους μήνες η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εκεί βρίσκονται αρκετά τηλεοπτικά συνεργεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η μονάκριβη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, η 18χρονη Βικτώρια, πλησίασε τους δημοσιογράφους, και τους μίλησε για τον πρόωρο θάνατο της μητέρας της.  

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος του Mega, Βιργινία Πισιμίρη: «Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της».

 

 

Επιπρόσθετα, η Βικτώρια Δέλλα ζήτησε από τα ΜΜΕ να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, με την τελευταία της μάχη. Όπως τόνισε, δε θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά: «Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις (με τις ασθένειες). Δε θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος της εκπομπής.

 

 

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τηλεόραση, τη μόδα και το fitness, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και την κόρη τους, Βικτώρια.

 

 

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η οποία γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός με μία συνταρακτική ανάρτηση στα social media. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, τηn οποία συνόδευε μία συγκρινητική φωτογραφία με τη μητέρα της: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δε λύγισε ποτέ.

Δε διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

 

