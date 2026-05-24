Ήρθε στην Ελλάδα το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον καρκίνο

Το πρώτο του φιλανθρωπικό γκαλά

24.05.26 , 23:44 Ήρθε στην Ελλάδα το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον καρκίνο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο από το Σικάγο πραγματοποίησε το πρώτο του φιλανθρωπικό γκαλά στην Ελλάδα.
  • Συγκεντρώθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ για νέα φάρμακα και θεραπείες.
  • Η εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου και συμμετείχαν επιστήμονες, πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες.
  • Η Ελένη Παλυβού Μπούση και ο καθηγητής Λεωνίδας Πλατανιάς τόνισαν τη σημασία της έρευνας και της αλληλεγγύης.
  • Η βραδιά περιλάμβανε μαρτυρίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη «Νεφελόπετρα» και την Αναστασία Ζαννή.

Το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο από το Σικάγο ήρθε στην Ελλάδα. Το πρώτο του φιλανθρωπικό γκαλά είναι γεγονός. Επιστήμονες, πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες έδωσαν το «παρών». Η δημοσιογράφος του Star, Άννα Σταματιάδου, παρουσίασε τη βραδιά. Ο στόχος ιερός: να μαζευτούν χρήματα για νέα φάρμακα.

Η καρδιά της αλληλεγγύης χτύπησε το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, άνθρωποι των επιχειρήσεων, επιστήμονες και καλλιτέχνες έγιναν μια γροθιά για το «Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο». Το αποτέλεσμα σπουδαίο. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ για νέα φάρμακα και επαναστατικές θεραπείες.

«Αυτό που φτιάχνει το ίδρυμα είναι μοναδικό. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Θέλουμε τη μεγάλη τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ. Οι Έλληνες επιστήμονες θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς...», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Ελένη Παλυβού Μπούση: Η γυναίκα που ενώνει επιστήμονες

Πίσω από το θαύμα βρίσκεται μια γυναίκα. Η ομογενής Ελένη Παλυβού Μπούση. Με όραμα, πίστη και αγάπη χτίζει γέφυρες.

«Ποτέ πριν η αποστολή μας δεν ήταν τόσο δυνατή. Είναι μέρος της παγκόσμιας κοινότητας που ενώνεται με έναν σκοπό: συμπόνια, αγάπη και αυτό που έλεγε η Έλεν Σκοτ, φιλότιμο. Και είμαστε ένας λαός του φιλότιμου... Μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Θα γράψουμε ένα κεφάλαιο στην ιστορία και με αυτό θα ξεπεράσουμε τον καρκίνο και δεν θα χάσουμε άλλον αγαπημένο μας άνθρωπο. Εμείς είμαστε η ελπίδα. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος...», δήλωσε.

Δίπλα της στον δύσκολο δρόμο, ο καθηγητής Ογκολογίας, δρ Λεωνίδας Πλατανιάς. Δίνει τη ζωή του στην έρευνα, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Northwestern του Σικάγο.

«Για κάθε προσφορά, για κάθε φιλανθρωπική κίνηση, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ζωντανός που αλλιώς θα είχε πεθάνει... Υπάρχουν καινούργια φάρμακα. Άνθρωποι που θα είχαν πεθάνει, ζουν αυτή τη στιγμή, ειδικά με την ανοσοθεραπεία.», υπογράμμισε ο κ. Πλατανιάς. 

Η δημοσιογράφος του Star, Άννα Σταματιάδου, παρουσίασε τη λαμπερή βραδιά, που είχε εκπλήξεις, μαρτυρίες ζωής, μοναδικό θέαμα από τη «Νεφελόπετρα» και τη μαγική φωνή της Αναστασίας Ζαννή.

