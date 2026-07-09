Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου στα πάντα»

Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου μιλάει για τον νέο ρόλο στη ζωή του

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Πηγή: Grec Voyage
Κουτσουμπής: «Η Πατρότητα Αλλάζει Την Οπτική Σου Στα Πάντα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μίλησε για την πατρότητα και πώς αυτή αλλάζει την οπτική του σε πολλά θέματα.
  • Η επιτυχία πλέον μετριέται και με προσωπικούς όρους, όχι μόνο επαγγελματικά.
  • Αναγνωρίζει ότι η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής είναι σημαντική.
  • Η οικογένεια θα επισκεφτεί την Πάρο, όπου έχουν εξοχική κατοικία.
  • Ανακάλυψε νέες πτυχές του εαυτού του, όπως υπομονή και μεγαλύτερη ηρεμία.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την απόκτηση της μονάκριβης κόρης του και μίλησε, φυσικά, και για τον νέο ρόλο του, εκείνον του πατέρα.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα

Ο γνωστός επιχειρηματίας και σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε στη Μαρίνα Χαραλάμπους και το Grec Voyage αποκαλύπτοντας: «Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου σε πολλά πράγματα, και οι προτεραιότητες μπαίνουν σχεδόν αυτόματα σε μια διαφορετική σειρά. Η δουλειά παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και εξακολουθώ να έχω την ίδια διάθεση να δημιουργώ και να εξελίσσομαι, αλλά πλέον η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με επαγγελματικούς όρους.

Έχω γίνει πιο συνειδητός με τον χρόνο μου και πιο επιλεκτικός με το πού επενδύω την ενέργειά μου. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ίσως, είναι ότι σήμερα βλέπω την επιτυχία περισσότερο ως ισορροπία. Το να πηγαίνει καλά η δουλειά είναι σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχεις τον χρόνο και την καθαρότητα να το χαρείς μαζί με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για σένα».

Σε ερώτηση για το αν η οικογένεια θα επισκεφτεί φέτος την Πάρο, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απάντησε: «Φυσικά! Άλλωστε, διατηρούμε εξοχική κατοικία στην Πάρο, οπότε περνάμε έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω την οικογένειά μου κοντά μου…! Η Πάρος είναι το …νησί μας (όπως λέμε με την Κατερίνα)!».

Τέλος, σχετικά με το αν ανακάλυψε νέες πλευρές του εαυτού του μετά τον ερχομό της κόρης του, ο Παναγιώτης εξομολογήθηκε: «Νομίζω ότι ανακάλυψα μια υπομονή που δεν ήξερα ότι είχα! Κυρίως, όμως, έγινα πιο ήρεμος και άρχισα να βλέπω πολλά πράγματα με διαφορετική προοπτική. Ο ερχομός ενός παιδιού σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα και, κατά έναν τρόπο, μαθαίνεις να αφήνεσαι περισσότερο στη στιγμή. Παράλληλα, ανακάλυψα και μια πιο ευαίσθητη και γλυκιά πλευρά του εαυτού μου»

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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