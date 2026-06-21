Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία του με την κόρη τους στην αγκαλιά.
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Η παρουσιάστρια του Alpha συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου… χρόνια πολλά αγάπη μου… χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου».
Η KatKen απέκτησε το πρώτο της παιδί στις 3 Απριλίου. Πρόκειται για κορίτσι και, όπως έχει γίνει γνωστό από το ζευγάρι, το όνομα με το οποίο θα τη φωνάζουν είναι Ξένια.
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Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Με αφορμή την 21η Ιουνίου, ημέρα αφιερωμένη στους πατέρες, η παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μία προσωπική οικογενειακή στιγμή.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.