Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία του με την κόρη τους στην αγκαλιά.

Η παρουσιάστρια του Alpha συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου… χρόνια πολλά αγάπη μου… χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Η KatKen απέκτησε το πρώτο της παιδί στις 3 Απριλίου. Πρόκειται για κορίτσι και, όπως έχει γίνει γνωστό από το ζευγάρι, το όνομα με το οποίο θα τη φωνάζουν είναι Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Με αφορμή την 21η Ιουνίου, ημέρα αφιερωμένη στους πατέρες, η παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μία προσωπική οικογενειακή στιγμή.