Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα

«Από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου»

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Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε δημόσια στον Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του με την κόρη τους.
  • Στην ανάρτησή της, χαρακτήρισε την εικόνα του Κουτσουμπή με την κόρη τους ως μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της.
  • Η Καινούργιου και ο Κουτσουμπής απέκτησαν την κόρη τους, Ξένια, στις 3 Απριλίου.
  • Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την 21η Ιουνίου, ημέρα αφιερωμένη στους πατέρες.

Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία του με την κόρη τους στην αγκαλιά. 

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Η παρουσιάστρια του Alpha συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου… χρόνια πολλά αγάπη μου… χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Η KatKen απέκτησε το πρώτο της παιδί στις 3 Απριλίου. Πρόκειται για κορίτσι και, όπως έχει γίνει γνωστό από το ζευγάρι, το όνομα με το οποίο θα τη φωνάζουν είναι Ξένια.

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Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή για τη Γιορτή του Πατέρα

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Με αφορμή την 21η Ιουνίου, ημέρα αφιερωμένη στους πατέρες, η παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μία προσωπική οικογενειακή στιγμή.

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