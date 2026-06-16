Καινούργιου: «Τρελαίνομαι σαν όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime»

Τρισευτυχισμένη μανούλα η παρουσιάστρια του Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την εμπειρία της ως νέα μητέρα στην εκπομπή Super Κατερίνα.
  • Πήρε FaceTime τον σύζυγό της για να δει την κόρη τους, Ξένια Αλεξάνδρας, και εξέφρασε τη συγκίνησή της.
  • Αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ανατροφής, όπως η φάση του περπατήματος, και την αλλαγή στη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Εξέφρασε ότι ερωτεύεται περισσότερο τον σύζυγό της βλέποντάς τον με το παιδί τους.
  • Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του.

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα την Τρίτη 16 Ιουνίου για τη στιγμή που πήρε FaceTime τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, στο διάλειμμα, επειδή ήθελε να δει την κόρη τους. Η παρουσιάστρια περιέγραψε με έντονη συγκίνηση την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα και αναφέρθηκε τόσο στο μωρό της όσο και στη ζωή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Καινούργιου: «Τρελαίνομαι σαν όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime»

Στο πλατό, κατά τη διάρκεια της στήλης της αστρολογίας και της συζήτησης με τη Βάσια Μαυράκη, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι έκανε λίγο πριν επιστρέψει στον αέρα. Όπως είπε, τηλεφώνησε στον σύζυγό της στο break για να δει το παιδί τους και να μοιραστεί τη χαρά της για αυτή τη φάση της ζωής της.

Κατερίνα Καινούργιου: Κυριακάτικη βόλτα με τη μικρή Ξένια

«Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break... τρελαίνομαι όπως όλες οι μανούλες. Πήρα τον άνδρα μου FaceTime για να τη δω. Είναι μαγεία!», δήλωσε γελώντας η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ίδια συνέχισε τη συζήτηση με αναφορές στο μεγάλωμα της κόρης της και στα επόμενα στάδια που ακούει συχνά από άλλους γονείς. «Μου λένε ότι η πιο δύσκολη φάση είναι όταν αρχίζει να περπατάει», σημείωσε η παρουσιάστρια, περιγράφοντας τον προβληματισμό που υπάρχει γύρω από την αυξημένη προσοχή που θα χρειάζεται τότε το παιδί.

Καινούργιου: «Τρελαίνομαι σαν όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime»

Σε άλλο σημείο, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τη γέννηση της κόρης τους, Ξένιας Αλεξάνδρας. Ανέφερε ότι βλέποντας τον σύζυγό της με το παιδί τους και παρατηρώντας την ομοιότητα της κόρης τους με εκείνον, τον ερωτεύεται ακόμη περισσότερο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα που έχω γίνει κι εγώ μανούλα… Βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Τον άλλο, τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό».

Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και πριν από περίπου 2,5 μήνες έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, το ζευγάρι αφιερώνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στο μεγάλωμα της κόρης του, ενώ περνά όσο περισσότερο οικογενειακό χρόνο μπορεί μαζί της. 

Παράλληλα, το ίδιο το περιβάλλον της παρουσιάστριας φαίνεται πως τη φέρνει συχνά αντιμέτωπη με ερωτήματα για την εξέλιξη της ανατροφής του παιδιού της. Η ίδια, πάντως, έδειξε πως απολαμβάνει αυτή τη νέα περίοδο και τις αλλαγές που τη συνοδεύουν, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της.

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