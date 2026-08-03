Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η Τάμτα στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Με λαμπερές παρουσίες γέμισε και φέτος η Μύκονος, η οποία συνδυάζει μοναδικά την κυκλαδίτικη τέχνη με την ατελείωτη διασκέδαση, γεγονός που την κάνει ακαταμάχητη!

Η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας συγκαταλέγονται στους σταθερούς θαμώνες του νησιού, καθώς βρίσκεται κάθε χρόνο στη λίστα των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Τάμτα: Στο νησί των Ανέμων με τον Πάρι Κασιδόκωστα / NDP (Νίκος Ζότος)

Σε ένα διάλειμμα από την έντονη καθημερινότητά τους, απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης στο Νησί των Ανέμων, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει κατά τη διάρκεια χαλαρής βόλτας τους στα σοκάκια.

Η Τάμτα φορούσε λευκό cropped top, oversized ζακέτα και τζιν παντελόνι. Από πίσω της ακολουθούσε ο Πάρις Κασιδόκωστας προτίμησε ένα total black σύνολο με printed T-shirt, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου. Ο ίδιος είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε, δίνοντας μια ροκ-punk πινελιά στο look του.

Πάρις Κασιδόκωστας: Με ανατρεπτικό hair look στα σοκάκια της Μυκόνου / NDP (Νίκος Ζότος)

Το ζευγάρι έχει αναπτύξει μια πολύ δυνατή σχέση, η οποία ανθίζει μακριά από τα φλας και τους προβολείς. Οι δυο τους αποφεύγουν συνειδητά τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο καμιά φορά κάνουν την εξαίρεση, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε κοσμικά μέρη όπου ξέρουν ότι θα φωτογραφηθούν.