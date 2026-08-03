Με λαμπερές παρουσίες γέμισε και φέτος η Μύκονος, η οποία συνδυάζει μοναδικά την κυκλαδίτικη τέχνη με την ατελείωτη διασκέδαση, γεγονός που την κάνει ακαταμάχητη!
Τάμτα: Η εκκεντρική εμφάνιση στο πλευρό του Πάρι Κασιδόκωστα
Η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας συγκαταλέγονται στους σταθερούς θαμώνες του νησιού, καθώς βρίσκεται κάθε χρόνο στη λίστα των καλοκαιρινών τους διακοπών.
Σε ένα διάλειμμα από την έντονη καθημερινότητά τους, απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης στο Νησί των Ανέμων, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει κατά τη διάρκεια χαλαρής βόλτας τους στα σοκάκια.
Τάμτα για Πάρη Κασιδόκωστα: «Δε σκέφτηκα ποτέ τι θα πει ο κόσμος»
Η Τάμτα φορούσε λευκό cropped top, oversized ζακέτα και τζιν παντελόνι. Από πίσω της ακολουθούσε ο Πάρις Κασιδόκωστας προτίμησε ένα total black σύνολο με printed T-shirt, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου. Ο ίδιος είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε, δίνοντας μια ροκ-punk πινελιά στο look του.
Το ζευγάρι έχει αναπτύξει μια πολύ δυνατή σχέση, η οποία ανθίζει μακριά από τα φλας και τους προβολείς. Οι δυο τους αποφεύγουν συνειδητά τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο καμιά φορά κάνουν την εξαίρεση, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε κοσμικά μέρη όπου ξέρουν ότι θα φωτογραφηθούν.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.