Γιάννης Βαρβιτσιώτης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη την Κυριακή 2 Αυγούστου, σε ηλικία 93 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα πολιτικό θα τελεστεί αύριο στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών και μετά η ταφή του στο Α' νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητά του και περιόρισαν τις μετακινήσεις του. Παρά τις δυσκολίες, παρέμεινε πνευματικά δραστήριος και διατήρησε το ενδιαφέρον του για την πολιτική και τις εξελίξεις στη χώρα.

Σημαντική παρακαταθήκη αποτελεί και το βιβλίο του «Όπως τα έζησα», μέσα από το οποίο κατέγραψε προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα από μια σημαντική περίοδο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από το 1961 έως το 1993.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, συνέχισε να παρεμβαίνει κατά διαστήματα στον δημόσιο διάλογο. Τα τελευταία χρόνια περνούσε τον χρόνο του ανάμεσα στον Μυστρά και τη Φιλοθέη, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.