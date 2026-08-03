To ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου για τη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού για τον θάνατο της 38χρονης Σκωτσέζας στην Κυψέλη - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Οι αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης Elisabeth Jane Ross ήταν εκείνες που έβαλαν τους αστυνομικούς στα ίχνη του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Σκωτσέζας εθελόντριας. Η σορός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος φέρεται να δολοφονήθηκε από έναν 26χρονο Αφγανό

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Record, οι ελληνικές Αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τον θάνατο της γυναίκας πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μετρητών με τις τραπεζικές της κάρτες, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό των κινήσεων του 26χρονου.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η μαρτυρία της συζύγου του κατηγορούμενου. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας έδειχνε τον σύζυγό της να βρίσκεται στο διαμέρισμα της Elisabeth Ross τη νύχτα της 15ης Ιουλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 26χρονου από τις αναλήψεις που έκανε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης

Μάλιστα, όταν δημοσιοποιήθηκε η ταυτότητα του θύματος, η γυναίκα φέρεται να υποψιάστηκε την εμπλοκή του συζύγου της και εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η εφημερίδα, φέρεται να παρέδωσε στις Αρχές ένα κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ σε μετρητά, χρήματα που πίστευε ότι ενδέχεται να ανήκαν στην 38χρονη.

Κυψέλη: Τα μηνύματα από το κινητό της και οι κινήσεις που πρόδωσαν τον δράστη

Σύμφωνα με τη Daily Record, οι συγγενείς και οι φίλοι της Elisabeth Ross είχαν ήδη ανησυχήσει όταν άρχισαν να λαμβάνουν γραπτά μηνύματα που δεν έμοιαζαν με τον τρόπο που συνήθιζε να γράφει.

Η 38χρονη απασχολούταν σε ΜΚΟ για τη στήριξη προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Η έρευνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας έδειξε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα από το διαμέρισμα που έμενε η 38χρονη προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη τη νύχτα της 16ης Ιουλίου. Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε να αποχωρεί κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Οι ελληνικές Αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό της 38χρονης για να στέλνει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, ενώ έκανε και αναλήψεις από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Καθοριστική σημασία για την ταυτοποίηση και σύλληψη του 26χρονου φέρεται να ήταν η κατάθεση της συντρόφου του - Eurokinissi

Κυψέλη: Η 38χρονη βοηθούσε πρόσφυγες και άστεγους

Η Elisabeth Ross επισκεπτόταν συστηματικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, προσφέροντας εθελοντική εργασία σε οργανώσεις που στηρίζουν πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, συνεργαζόταν με τη ΜΚΟ «One Heart», η οποία παρέχει ιατρική υποστήριξη σε πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Η 38χρονη λίγο πριν βρεθεί νεκρή είχε θεαθεί να βοηθά αστέγους κοντά στο κτίριο, όπου βρέθηκε η σορός της

Είχε φτάσει στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και φιλοξενούνταν αρχικά από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι. Στις 15 Ιουλίου τους ενημέρωσε ότι θα μετέβαινε στην Κυψέλη, όπου θα συναντούσε Αμερικανούς φίλους της.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μετά την άφιξή της στην περιοχή είχε θεαθεί να συνομιλεί και να βοηθά άστεγους, ενώ οι αστυνομικοί εξέτασαν πρόσωπα που ενδεχομένως είχε γνωρίσει μέσα από τη δράση της, θεωρώντας πιθανό ο δράστης να ήταν κάποιος που εκείνη είχε επιχειρήσει να βοηθήσει.

Κυψέλη: Οι κατηγορίες σε βάρος του 26χρονου και οι ισχυρισμοί του

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύντροφος του 26χρονου, φέρεται να είπε στην αστυνομία πως από εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας ο 26χρονος φαινόταν να βρισκόταν στο σπίτι της 38χρονης το βράδυ της 15ης προς 16η Ιουλίου - Eurokinissi

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τη Daily Record, κατά την απολογία του ο 26χρονος ισχυρίστηκε αρχικά ότι βρήκε την Elisabeth Ross νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα, μεταφέροντάς την στο εγκαταλελειμμένο κτίριο το επόμενο βράδυ.

Η αιτία θανάτου της 38χρονης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Κυψέλη: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις για την Elisabeth Ross

Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 38χρονη με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 38χρονης - Eurokinissi

Η θεία της ανέφερε:

«Η Lisa ήταν η όμορφη και τρυφερή ανιψιά μου, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό.»

Η Pauline Hood έγραψε:

«Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Μία από τις πιο καλοσυνάτες ψυχές που έχω γνωρίσει ποτέ. Η Lisa θα έκανε τα πάντα για τον καθένα. Πάντα έκανε το κάτι παραπάνω. Είχε μια όμορφη καρδιά. Έχω πολλές καλές αναμνήσεις από τη Lisa. Σκέφτομαι τους φίλους και την οικογένειά της σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή.»

Ενώ η Jem Wren σημείωσε:

«Η Lisa ήταν ένα υπέροχο κορίτσι, πήγαινα σχολείο μαζί της. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε έναν άλλο άνθρωπο. Ο Θεός να την έχει καλά και την οικογένειά της. Αναπαύσου εν ειρήνη.»