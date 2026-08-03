Οι αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης Elisabeth Jane Ross ήταν εκείνες που έβαλαν τους αστυνομικούς στα ίχνη του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Σκωτσέζας εθελόντριας. Η σορός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Record, οι ελληνικές Αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τον θάνατο της γυναίκας πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μετρητών με τις τραπεζικές της κάρτες, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό των κινήσεων του 26χρονου.
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Καθοριστική αποδείχθηκε και η μαρτυρία της συζύγου του κατηγορούμενου. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας έδειχνε τον σύζυγό της να βρίσκεται στο διαμέρισμα της Elisabeth Ross τη νύχτα της 15ης Ιουλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου.
Μάλιστα, όταν δημοσιοποιήθηκε η ταυτότητα του θύματος, η γυναίκα φέρεται να υποψιάστηκε την εμπλοκή του συζύγου της και εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους.
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Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η εφημερίδα, φέρεται να παρέδωσε στις Αρχές ένα κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ σε μετρητά, χρήματα που πίστευε ότι ενδέχεται να ανήκαν στην 38χρονη.
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Σύμφωνα με τη Daily Record, οι συγγενείς και οι φίλοι της Elisabeth Ross είχαν ήδη ανησυχήσει όταν άρχισαν να λαμβάνουν γραπτά μηνύματα που δεν έμοιαζαν με τον τρόπο που συνήθιζε να γράφει.
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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.
Η έρευνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας έδειξε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα από το διαμέρισμα που έμενε η 38χρονη προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη τη νύχτα της 16ης Ιουλίου. Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε να αποχωρεί κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.
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Οι ελληνικές Αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό της 38χρονης για να στέλνει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, ενώ έκανε και αναλήψεις από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.
Κυψέλη: Η 38χρονη βοηθούσε πρόσφυγες και άστεγους
Η Elisabeth Ross επισκεπτόταν συστηματικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, προσφέροντας εθελοντική εργασία σε οργανώσεις που στηρίζουν πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
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Σύμφωνα με τη Daily Mail, συνεργαζόταν με τη ΜΚΟ «One Heart», η οποία παρέχει ιατρική υποστήριξη σε πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράν.
Είχε φτάσει στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και φιλοξενούνταν αρχικά από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι. Στις 15 Ιουλίου τους ενημέρωσε ότι θα μετέβαινε στην Κυψέλη, όπου θα συναντούσε Αμερικανούς φίλους της.
Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μετά την άφιξή της στην περιοχή είχε θεαθεί να συνομιλεί και να βοηθά άστεγους, ενώ οι αστυνομικοί εξέτασαν πρόσωπα που ενδεχομένως είχε γνωρίσει μέσα από τη δράση της, θεωρώντας πιθανό ο δράστης να ήταν κάποιος που εκείνη είχε επιχειρήσει να βοηθήσει.
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Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι.
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Σύμφωνα με τη Daily Record, κατά την απολογία του ο 26χρονος ισχυρίστηκε αρχικά ότι βρήκε την Elisabeth Ross νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα, μεταφέροντάς την στο εγκαταλελειμμένο κτίριο το επόμενο βράδυ.
Η αιτία θανάτου της 38χρονης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
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Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 38χρονη με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η θεία της ανέφερε:
«Η Lisa ήταν η όμορφη και τρυφερή ανιψιά μου, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό.»
Η Pauline Hood έγραψε:
«Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Μία από τις πιο καλοσυνάτες ψυχές που έχω γνωρίσει ποτέ. Η Lisa θα έκανε τα πάντα για τον καθένα. Πάντα έκανε το κάτι παραπάνω. Είχε μια όμορφη καρδιά. Έχω πολλές καλές αναμνήσεις από τη Lisa. Σκέφτομαι τους φίλους και την οικογένειά της σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή.»
Ενώ η Jem Wren σημείωσε:
«Η Lisa ήταν ένα υπέροχο κορίτσι, πήγαινα σχολείο μαζί της. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε έναν άλλο άνθρωπο. Ο Θεός να την έχει καλά και την οικογένειά της. Αναπαύσου εν ειρήνη.»Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.