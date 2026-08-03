Από σήμερα μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες / ΕΡΤ

Από σήμερα, 3 Αυγούστου 2026, οι παλιού τύπου, μπλε αστυνομικές ταυτότητες παύουν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Αυτό συμβαίνει γιατί δε διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη κι έτσι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

#Greece #News #ταυτοτητες ♬ πρωτότυπος ήχος - stargrnews @stargrnews ⚠️Τέλος χρόνου για τις παλιές ταυτότητες! Από τις 3 Αυγούστου δε θα γίνονται δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα πρέπει να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο. Δες τι αλλάζει και πώς μπορείς να κλείσεις ηλεκτρονικά το ραντεβού σου. ➡️Πάτα το link in bio του @stargrnews (https://linkin.bio/stargrnews) και διάβασε περισσότερα #StarGrNews

Κατά συνέπεια, για να πραγματοποιήσει πλέον κάποιος ταξίδι προς το εξωτερικό - ακόμη και σε χώρα που ανήκει στη ζώνη Σένγκεν - θα πρέπει να διαθέτει είτε νέα ταυτότητα, είτε έγκυρο διαβατήριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται «αναβρασμός» στα αστυνομικά τμήματα λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών στα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας. Τα ραντεβού είναι ανάρπαστα κι έτσι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε διεύρυνση του ωραρίου και αύξηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών ραντεβού, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις αρχές Ιουλίου τα διαθέσιμα ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Σημειώνεται ότι οι παλιές μπλε ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για ταυτοποίηση, συναλλαγές με το Δημόσιο αλλά και για ταξίδια εντός της Ελλάδας.

Το ραντεβού και η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να συσχετίσετε με το ΑΦΜ σας και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή “Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών” να την αντλήσει. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€

(Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”.

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Κατά την προσέλευση σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.