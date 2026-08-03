Στιγμές χαλάρωσης με τον μονάκριβο γιο του Πάρη, κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.



O επιχειρηματίας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ένα στιγμιότυπο στο οποίο είναι αγκαλιά με τον μοναχογιό του ενώ πίσω του απεικονίζεται ένα καταπράσινο τοπίο και καταρράκτες.



«Μία φωτογραφία. Χίλια συναισθήματα. ❤️ Ποια λέξη σου έρχεται πρώτη στο μυαλό;»έγραψε ο επιχειρηματίας στη λεζάντα της φωτογραφίας. Μία από τις απαντήσεις στην ερώτησή του ήταν και το σχόλιο της Ρίας Ελληνίδου που έγραψε πως της έρχονται στο μυαλό «σοκολατάκια».

Πατέρας και γιος περνάνε υπέροχα, κάνοντας βόλτες στους καταρράκτες και βουτιές στα υπέροχα καταπράσινα νερά. O Δημήτρης Αλεξάνδρου τρέφει μεγάλη αγάπη για τη φύση και προσπαθεί να την εκμαιεύσει και στον γιο του. Συχνά οι δυο τους πάνε για κάμπινγκ και κάνουν διάφορες δραστηριότητες στη φύση όπως πεζοπορίες.

Η Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Φέτος πατέρας και γιος ακολουθούν τους σταθμούς περιοδείας της Ρίας Ελληνίδου και έτσι τώρα Δημήτρης και Πάρης βρίσκονται στο Κατάκολο.

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μαζί εδώ και περίπου έναν χρόνο και μάλιστα τον Μάιο που η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της τα πέρασαν μαζί.



Μάλιστα τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ευχηθεί στην αγαπημένη του κάνοντας και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη διαφορά ηλικίας.

«Όλα στη ζωή μου γυρίζουν γύρω από τη μουσική. Στα προσωπικά μου είναι όλα καλά. Όταν στην προσωπική σου ζωή είσαι καλά, έχεις περισσότερη δημιουργικότητα και φαντασία για τη μουσική»