Χατζίδου - Παύλου: Καλοκαιρινή απόδραση στην Πάργα με την κόρη τους

Οι πρώτες φωτογραφίες από τις ανέμελες διακοπές τους

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Το ξεκαρδιστικό βίντεο που πόσταρε η Ελένη Χατζίδου από τις διακοπές της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου επέλεξαν την Πάργα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Το κατάλυμά τους περιβάλλεται από καταπράσινο κήπο και διαθέτει ιδιωτική πισίνα.
  • Η Χατζίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο Instagram, ποζάροντας με στυλ.
  • Η οικογένεια δίνει προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο μαζί με την κόρη τους, Μελίτα.
  • Το ταξίδι τους στην Πάργα μόλις άρχισε και αναμένονται περισσότερες όμορφες στιγμές.

Για τις φετινές τους διακοπές, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου επέλεξαν έναν πραγματικά παραμυθένιο προορισμό. Ο λόγος για την πανέμορφη Πάργα, ένα από τα πιο γραφικά και κοσμοπολίτικα μέρη της Ηπείρου, που συνδυάζει μοναδικά το γαλαζοπράσινο των ιόνιων νερών με τα καταπράσινα τοπία.

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Όπως αποκαλύπτουν οι πρώτες εικόνες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, το κατάλυμά τους περιβάλλεται από έναν ολόδροσο, καταπράσινο κήπο με γρασίδι, αναρριχητική βλάστηση και επιβλητικά τροπικά φυτά με μεγάλα φύλλα. Στο επίκεντρο δεσπόζει μια κομψή ιδιωτική πισίνα με κρυσταλλικά, καταγάλανα νερά, ιδανική για δροσερές βουτιές με φόντο τα ορεινά τοπία της περιοχής.

Η Ελένη Χατζίδου δεν παρέλειψε να δώσει μια γεύση στους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram από τη φωτεινή τους καθημερινότητα.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές λήψεις, η γνωστή τραγουδίστρια ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση και ανεμελιά στον κήπο. Φορώντας ένα στιλάτο ψάθινο καπέλο με κομψή μαύρη κορδέλα, ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο μπικίνι και λευκό κιμονό, πλησιάζει χαμογελαστή ένα πανύψηλο, λαμπερό ηλιοτρόπιο για να το μυρίσει. 

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Η Ελένη, που μοιράζεται συχνά αυθεντικά στιγμιότυπα με το κοινό της, δεν κρύβει πως η μικρή Μελίτα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της ίδιας και του συζύγου της. Η ίδια και ο σύζυγός της επενδύουν πάντα σε ποιοτικό χρόνο για τους τρεις τους, χτίζοντας αναμνήσεις που θα κρατήσουν για μια ζωή.

Το οικογενειακό τους ταξίδι στην Πάργα μόλις άρχισε και το καλοκαιρινό τους άλμπουμ αναμένεται να γεμίσει με ακόμα περισσότερα χαμόγελα!

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
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