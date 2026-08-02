Χαλκιδική: 12χρονη παραλίγο να πνιγεί– Συνελήφθη ο πατέρας της

Την έσωσαν οι φίλοι της

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονη κοπέλα παραλίγο να πνιγεί στη Φούρκα Χαλκιδικής ενώ κολυμπούσε με φίλους.
  • Η 12χρονη υπέστη εισρόφηση νερού, αλλά δεν έχασε τις αισθήσεις της και διασώθηκε από φίλους.
  • Παρέχθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, η κατάσταση της είναι καλή.
  • Συνελήφθη ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σχηματίστηκε δικογραφία.
  • Είναι το τέταρτο περιστατικό πνιγμού στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, επισημαίνεται η ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Ένα ακόμη περιστατικό παραλίγο πνιγμού ανηλίκου καταγράφηκε στη Χαλκιδική, με ένα 12χρονο κορίτσι να κινδυνεύει ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Φούρκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ερτ, η 12χρονη έκανε μπάνιο μαζί με φίλους της όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρουσίασε δυσκολία και υπέστη εισρόφηση νερού. Το κορίτσι κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο δεν έχασε τις αισθήσεις του. Οι φίλοι της αντιλήφθηκαν ότι δεν αισθανόταν καλά και την έβγαλαν στην παραλία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ναυαγοσώστες, καθώς και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και ακολούθως, με ασθενοφόρο, στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω έλεγχο.

Η κατάσταση της υγείας της 12χρονης είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας της ανήλικης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό παραλίγο πνιγμού που καταγράφεται μέσα σε μία εβδομάδα στη Χαλκιδική, γεγονός που επαναφέρει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις παραλίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η συνεχής επίβλεψη των παιδιών στη θάλασσα είναι απαραίτητη, καθώς ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να προκύψει ένας σοβαρός κίνδυνος.

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