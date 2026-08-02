Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

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Αυτοκινητο
Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
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Tο Swift μαζί με το θρυλικό Vitara αποτελούν τα best sellers της Suzuki.Μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο στην διάρκεια των χρόνων και σε όλες τις γενιές του αποδείχθηκε αξιόπιστο, απροβλημάτιστο και οικονομικό στην χρήση του. Στη νέα του γενιά εφοδιάστηκε με ένα προηγμένο ήπια υβριδικό σύστημα που χαρίζει εκτός από καλύτερες επιδόσεις, το οποίο μειωμένη κατανάλωση και μειωμένους ρύπους.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Στην έκδοση  της δοκιμής μας εφοδιάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT το οποίο αν μη τι άλλο κάνει πιο εύκολη την ζωή του οδηγού ειδικά μέσα στην πόλη .Ας δούμε τι προσφέρει η νέα γενιά η οποία ανήκει σε μια κατηγορία των supermini, την οποία οι υπόλοιποι κατασκευαστές ή την έχουν εγκαταλείψει ή έχουν στραφεί ή έχουν αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
Σχεδιαστικά ακολουθείται η ίδια συνταγή με τις προηγούμενες  γενιές με την διαφορά ότι η νέα γενιά Swift δείχνει αλλά και είναι πιο δυναμική. Μπροστά η μάσκα έχει μεγαλύτερη εισαγωγή αέρα ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα έχουν σχήμα L και διαθέτουν τεχνολογία led. Επίσης μεγαλύτερος είναι και ο προφυλακτήρας. Η «αιωρούμενη» οροφή είναι το πιο χαρακτηριστικό σχεδιαστικό σημείο, οι χειρολαβές στις πίσω πόρτες είναι πλέον φανερές. Ενώ ξεχωρίζουν και οι φουσκωμένοι θόλοι των φτερών.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Πίσω ξεχωρίζουν ο μεγαλύτερος προφυλακτήρας και η διακριτική αεροτομή στην οροφή, ενώ τα  σχεδόν τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα, βρίσκονται στις άκρες του αμαξώματος. Όσον αφορά τις διαστάσεις είναι: Μήκος 3.860 xΠλάτος 1.735× ύψος 1.495 χλστ. με το μεταξόνιο στα 2.450 χλστ.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίσαμε την εξαιρετική συναρμογή που είχαν τα σκληρά πλαστικά, κάτι που συνειδητοποιήσαμε όταν κινηθήκαμε και σε χωματόδρομους. Η διχρωμία μας άρεσε, καθώς έδινε έναν νεανικό τόνο στο εσωτερικό. Στο κέντρο του ποιοτικού ταμπλό αλλά με σκληρά  πλαστικά με την απλή σχεδίαση συναντάμε την κεντρική οθόνη αφής HD 9 ιντσών  η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάθε άγγιγμα μας.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Η  συνδεσιμότητα  είναι πλήρης με Apple CarPlay και Android Auto. Το  σύστημα υποστηρίζει δυνατότητα αναγνώρισης φωνής, αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth. Στη οθόνη εμφανίζονται μεταξύ άλλων και ενδείξεις του ήπια υβριδικού αλλά και  η προβολή της κάμερας οπισθοπορείας

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Τα συστήματα ασφαλείας είναι πλούσια. Αναφερόμαστε στο πακέτο Suzuki Safety Support και περιλαμβάνει: Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης II (DSBS II)Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keep Assist, LKA) Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού (Driver Monitoring System, DMS)-

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Υπάρχει ακόμη Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Prevention) - Adaptive Cruise Control (ACC)- Λειτουργία Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)- Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)- Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)- Σύστημα Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης eCall.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Μας άρεσε η ύπαρξη φυσικών διακοπτών  αλλά και το μηχανικό χειρόφρενο που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη χρηστικότητα των συστημάτων. Κάτι που μπορεί σε κάποιος να φαίνεται αναχρονιστικό, είναι όμως προτιμότερο από το να ΄χανεσαι μέσα από μενού και υπομενού για να αλλάξεις για παράδειγμα την θέση στους ηλεκτρικούς καθρέφτες.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Οι χώροι για τους επιβάτες θεωρούνται ικανοποιητικοί ακόμη και για τους πίσω οι οποίοι έχουν «αέρα» για τα πόδια και τα κεφάλια τους ενώ υπάρχουν και αρκετές θήκες για τα μικροαντικείμενα τους. .

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Στο πόρτ-μπαγκάζ υπάρχουν διαθέσιμα 265 λίτρα, τιμή η οποία  ανέρχεται στα  980 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
Στην «καρδιά» του Swift της δοκιμής μας  συναντάμε τον ολοκαίνουργιο τρικύλινδρο πλέον κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων Z12E, με ψεκασμό πολλαπλών σημείων . ΟΙ μηχανικοί έχουν πετύχει θερμική απόδοση έως 40% (καύσιμο RON95), με αποτέλεσμα την καλύτερη οικονομία καυσίμου. Άλλα χαρακτηριστικά του είναι το μειωμένο βάρος, η μείωση των εκπομπών ρύπων και η αύξηση της ροπής σε χαμηλές στροφές λειτουργίας για καλύτερη απόκριση και συνολική απόδοση.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Το μοτέρ όμως πλέον έχει την αμέριστη βοήθεια ενός ήπιου υβριδικού  συστήματος 12V SHVS, με μια μπαταρία ιόντων λιθίου η οποία φορτίζει κατά την επιβράδυνση. Στην πράξη το ήπια υβριδικό σύστημα συμπαραστέκεται ενεργά στον κινητήρα κατά την επιτάχυνση και συμβάλλει στην αποδοτικότητα αλλά και την μείωση ρύπων. . Η απόδοση είναι 81 ίππος  στις 5.700 σ.α.λ. και 109 Nm ροπής στις 4.500 σ.α.λ.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Στην έκδοση της δοκιμής μας υπήρχε ένα αυτόματο κιβώτιο CVT το οποίο φροντίζει για τη μεταφορά της κίνησης στους μπροστινούς  τροχούς, Τα paddles πίσω από το τιμόνι μπορούν να προσομοιώσουν επτά «εικονικές» ταχύτητες για το συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης κιβώτιο CVT, Ο κινητήρας είναι ελαστικός από χαμηλά, ανεβάζει στροφές με ευκολία και δείχνει ήσυχος και πολιτισμένος στην λειτουργία του, παρά τον τρικύλινδρο χαρακτήρα του.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Όπως αντιλαμβάνεστε το ήπια υβριδικά σύστημα συνεισφέρει τα μέγιστα στην μείωση της μέσης κατανάλωσης η οποία δεν ξεπέρασε με... βαρύ πόδι τα 5,7 λίτρα/100 χλμ. με τον ηλεκτροκινητήρα να κάνει την εμφάνιση του με μια σχετική ένδειξη στον αναλογικό πίνακα οργάνων χωρίς να τον αντιλαμβανόμαστε από την θέση του οδηγού. Μειωμένες είναι και οι εκπομπές ρύπων  107 γρ./χλμ. CO2,. Όσον αφορά τις επιδόσεις, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 11.9 δευτερόλεπτα με την βελόνα του ταχύμετρου να αγγίζει τα 170 χλμ./ώρα .

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
Το στήσιμο του αυτοκινήτου προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα. Πρώτα από όλα η συμπαγής αίσθηση του «γεροδεμένου» αμαξώματος με το άκαμπτο πλαίσιο HEARTECT συνεισφέρει στην έλλειψη ενοχλητικών θορύβων, όταν περάσαμε πάνω από εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Ένα μεγάλο προσόν του νέου Swift είναι η ασφαλέστατη οδική συμπεριφορά. Το τιμόνι με τη γραμμική αίσθηση και την πλούσια πληροφόρηση που προσφέρει στα χέρια μας, αποδείχθηκε άμεσο στις εντολές μας. Η σχετικά σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης που αποτελείται από γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα προσφέρει μειωμένες κλίσεις στις στροφές. αλλά και η σταθερότητα του σε ταχύτητες κοντά στην τελική στον ανοιχτό δρόμο.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Την ίδια στιγμή η ποιότητα κύλισης σε παραπέμπει σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας. Η οδήγηση  γίνεται σαφώς πιο εύκολη και ασφαλής χάρη στην ομπρέλα των αναβαθμισμένων συστημάτων ασφάλειας του νέου SWIFT τα οποία αναφέραμε προηγουμένως τα οποία επεμβαίνουν μόλις ξεπεράσεις τα όρια.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT

Το σύστημα  πέδησης με την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας διαθέτουν δίσκους μπροστά και ταμπούρα πίσω, Τα κατάφεραν με πολύ μικρά σημάδια κόπωσης μετά από πολύ παρατεταμένη χρήση.

Test Drive Οδηγούμε το νέο Suzuki Swift Hybrid 1,2 81 PS CVT
Το νέο Suzuki Swift είναι καλύτερο από ποτέ και συνοδεύεται και από το  αίσθημα αξιοπιστίας που εγγυάται το «Made in Japan» και η εγγύηση των 10 ετών ή 200.000 χιλιόμετρα με το πρόγραμμα Suzuki Care+.Με τιμή στα 21590  ευρώ για την πλούσια έκδοση GLX, της δοκιμής μας  το Swift αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για τους οδηγούς που θέλουν ένα  οικονομικό και πολύ καλά εξοπλισμένο αυτοκίνητο .

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

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SUZUKI SWIFT HYBRID 1,2 81 PS CVT
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