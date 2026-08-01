Νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική: Στη Βένιζα Μεγάρων η φωτιά

Εξαπλώνεται το μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό – Ανησυχία στα Βίλια

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/M. Καραγιάννης, βίντεο ΕΡΤ
Στη Βένιζε Μεγάρων η φωτιά (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά στη Δυτική Αττική, με επικέντρωση στη Βένιζα Μεγάρων και Ψάθα, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια.
  • Δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω ανέμων και καύσιμης ύλης, με έμφαση στη νυχτερινή κατάσβεση.
  • Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων στη Βένιζα, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.
  • Οι Αρχές παρακολουθούν τις εστίες φωτιάς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
  • Η Πυροσβεστική εστιάζει σε σημεία κινδύνου για αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική εξαιτίας των φωτιών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και την προστασία κατοικημένων περιοχών και κρίσιμων υποδομών. 

 Ήδη η φωτιά έφτασε από το Πόρτο Γερμενό στη Βένιζα Μεγάρων, συνεπικουρούμενη από την κατεύθυνση των ανέμων. Όπως δήλωσε μάλιστα ο Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων, στην ΕΡΤ, «στη Βένιζα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές».

Πόρτο Γερμενό: Σκηνές καταστροφής - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά!

Δύσκολη είναι η κατάσταση επίσης στη Ψάθα όπου έχει επίσης φτάσει η φωτιά, ενώ  μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στα Βίλλια για πιθανή επέκταση του μετώπου.  

H φωτιά σάρωσε ό,τι βρήκε στο Πόρτο Γερμανό

H φωτιά σάρωσε ό,τι βρήκε στο Πόρτο Γερμανό (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Μ.Καραγιάννης)    

Απεγκλωβισμός ζευγαριού στη Βένιζα  

Στη Βένιζα έγινε πριν από λίγο απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων ατόμων υπό δύσκολες συνθήκες. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο κάποιοι παραμένουν στον οικισμό προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φωτιάς.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πού κινούνται οι εστίες, ποιες περιοχές απειλούνται, πότε ενισχύονται οι επιχειρήσεις και γιατί οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Φωτιές: Τα μεγάλα μέτωπα που ανησυχούν την Πυροσβεστική σε όλη τη χώρα

Η εικόνα στη Δυτική Αττική παραμένει κρίσιμη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο της κατάσβεσης σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η απουσία εναέριων μέσων αυξάνει το βάρος της επιχείρησης στο έδαφος. Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς τις μεταβολές των μετώπων, με στόχο να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς και εγκαταστάσεις.

Τι δυσκολεύει τη μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική

Το βασικό πρόβλημα στις νυχτερινές επιχειρήσεις είναι η δυναμική που μπορούν να αποκτήσουν οι αναζωπυρώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν άνεμοι, δύσβατα σημεία και μεγάλη έκταση καύσιμης ύλης. Αυτός είναι και ο λόγος που η νύχτα θεωρείται καθοριστική για την πορεία κάθε πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με μικτή ζώνη πρασίνου, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και κατοικίας.

Η Πυροσβεστική επικεντρώνει τις παρεμβάσεις της σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος αλλαγής της κατεύθυνσης της φωτιάς ή δημιουργίας νέων εστιών. Παράλληλα, οι τοπικές και κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της πολιτικής προστασίας όπου απαιτηθεί.

Η διάταξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική

Η διάταξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία (σύστημα Engage)  

 Νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω πυρκαγιάς

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

-  Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.
 

 


 

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