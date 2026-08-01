Δύο πυροσβέστες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο λόγω προβλημάτων υγείας που τους παρουσιάσθηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει συγκεκριμένα για το ζήτημα:

«Ένας 50χρονος δασοπυροσβέστης πήγε χθες στο νοσοκομείο της Θήβας με καρδιολογικά προβλήματα. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι υπέστη έμφραγμα και διεκομίσθη στο Θριάσιο. Σήμερα ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Θήβας. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική».

Αναλυτικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει για τους πυροσβέστες και τις πυρκαγιές εκφράζοντας και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους δασοπυροσβέστες για το θάνατο των τριών συναδέλφων τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Μια δουλειά άκρως επικίνδυνη όπως και η δική μας άλλωστε.

Δικαιολογημένη η αγανάκτηση των δασοπυροσβεστών για την αδιαφορία αντιμετώπισης της πολιτείας διαχρονικά στα δίκαια αιτήματα που προβάλουν. Όπως και εμείς άλλωστε.

Αυτές τις ημέρες με τις πυρκαγιές είμαστε και εμείς οι υγειονομικοί σε απόλυτη επιφυλακή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων μαζί με τους δασοπυροσβέστες. Τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε επιφυλακή για τυχόν εκκενώσεις από ασθενείς και για τη περίθαλψη τραυματιών από τις φωτιές.

Άλλοι δύο δασοπυροσβέστες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία από τη φωτιά στη Βοιωτία.

]Χθες ένας 50 χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά προβλήματα. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι έχει υποστεί έμφραγμα και διεκομίσθη στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο.

Σήμερα το πρωί ένας ακόμη 40 χρονος δασοπυροσβέστης διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Θήβας. Εισήχθη για παρακολούθηση στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου».