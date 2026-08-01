Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στην Αιγιάλεια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν «μάχη» με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στον Νέο Ερινεό και στις Νεραντζιές. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ στις 11:19 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τέσσερις περιοχές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει διασπαστεί σε δύο πύρινα μέτωπα: το ένα ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Νέου Ερινεού και το δεύτερο κινείται στην περιοχή της Αρραβωνίτσας.

Το νέο μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στην Αρραβωνίτσα, τα Συνανιά, τους Αγίους Θεοδώρους και το Λιδορίκι να απομακρυνθούν προς το Άλσος και τις Νεραντζιές, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον Νέο Ερινεό καταστράφηκε ολοσχερώς μία εξοχική κατοικία, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές σε άλλα σπίτια. Ωστόσο, μεγάλες είναι οι καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, πλήττοντας κυρίως τους αγρότες της περιοχής.

Φωτιά Αίγιο: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ Canadair πραγματοποίησε ρίψεις νερού κοντά στον Νέο Ερινεό. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανημάτων έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί ακόμη δύο μηνύματα του 112, με τα οποία οι κάτοικοι του Νέου Ερινεού και της Αρραβωνίτσας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών.