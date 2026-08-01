Δύσκολες αναμένονται και οι επόμενες ώρες για τα πύρινα μέτωπα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι και μετά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ. Οι πιο έντονες ριπές αναμένονται στην Αττική, τη Βοιωτία και τη νότια Εύβοια, ενώ πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν και στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στις περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν απότομα κατεύθυνση και να ενισχύονται ακόμη περισσότερο, λόγω του έντονου θερμικού φορτίου και της ορεινής μορφολογίας του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό δυσκολεύει τόσο την εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης όσο και τις πτήσεις των εναέριων μέσων.

Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και στην Αχαΐα, όπου οι ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι, σε συνδυασμό με το φαινόμενο του λίβα, θα είναι ιδιαίτερα θερμοί και ξηροί, ευνοώντας την εξάπλωση της φωτιάς. Οι άνεμοι αναμένεται να κορυφωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πριν παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση το βράδυ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα κυμανθεί στους 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου, καθώς το μελτέμι θα λειτουργεί δροσιστικά. Αντίθετα, στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα επικρατήσει το φαινόμενο του λίβα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Οι ισχυροί βοριάδες αναμένεται να επιμείνουν και την Κυριακή, με σταδιακή εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, οπότε και προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 1/8

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια παράκτια τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο – Στο «κόκκινο» Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Για σήμερα, Σάββατο, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) που αποδίδεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βοιωτίας

ΠΕ Εύβοιας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 - πορτοκαλί) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)