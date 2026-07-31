Κίλιαν για την περιπέτεια υγείας: «Προσπαθούσα να συνηθίσω την εικόνα μου»

"Στον καθρέφτη, έβλεπα δύο διαφορετικές γυναίκες" αποκάλυψε

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Επιμέλεια STAR.GR
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To βίντεο που ανέβασε η Κιμ Κίλιαν για τα γενέθλια της κόρης της/ βίντεο από Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κιμ Κίλιαν αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της και την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω social media.
  • Ανέφερε ότι δεν έχασε ποτέ την πίστη της και το χαμόγελό της κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.
  • Περιέγραψε τη δύσκολη διαδικασία αποδοχής της νέας της εικόνας μετά την ασθένεια.
  • Ευχαρίστησε τις φίλες της που την βοήθησαν να επαναφέρει την αυτοπεποίθησή της.
  • Απευθύνθηκε σε γυναίκες που περνούν παρόμοιες δοκιμασίες, ενθαρρύνοντάς τες να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί.

Για το πρόβλημα που αντιμετώπισε πριν από έναν περίπου χρόνο και που την ανάγκασε να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, αναφέρθηκε η Κιμ Κίλιαν σε ανάρτησή της στα social media.

Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της


Η παρουσιάστρια και σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου το περασμένο καλοκαίρι, όπως είχε αποκαλύψει, ξεπέρασε τον καρκίνο, και όπως είπε κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν έχασε ποτέ την πίστη τους ούτε πίστεψε πως δεν θα υπάρξει επόμενος σταθμός. 

 

 


 “Θέλω να απευθυνθώ κυρίως σε εσάς, τις γυναίκες – ηρωίδες, τις μαχήτριες που περνάτε ή περάσατε ό,τι πέρασα κι εγώ την περασμένη, δύσκολη για εμένα, χρονιά. Όπως σας έχω πει, δεν έχασα ποτέ το χαμόγελό μου και την πίστη μου. Δεν φοβήθηκα ποτέ ότι αυτό το ταξίδι ίσως να μην είχε επόμενο σταθμό. Αντίθετα, πίστευα πως ήταν άλλη μία δοκιμασία. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που στην αρχή νομίζεις ότι δεν θα σε απασχολήσει, αλλά τελικά μένει σαν μια “ουρά” αυτής της διαδρομής. Μια καθημερινή υπενθύμιση όλων όσων πέρασες και όλων όσων σε άλλαξαν. Και ναι… σε αλλάζει”.


“Γιατί υπάρχουν πράγματα που, όσο κι αν το θέλεις, δεν θα τα ξαναδείς ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Προσπαθούσα για αρκετό καιρό να συνηθίσω τη νέα μου εικόνα. Κάθε φορά που περνούσα μπροστά από έναν καθρέφτη, έβλεπα δύο διαφορετικές γυναίκες. Από τη μία, μια δυνατή γυναίκα, έτοιμη να παλέψει με τα “θηρία”. Μια μαμά-λέαινα για τα κορίτσια της. Έναν άνθρωπο που θέλει να δώσει φως, ελπίδα και δύναμη σε κάθε γυναίκα που περνάει κάτι αντίστοιχο. Από την άλλη, έβλεπα μια εικόνα που δεν αναγνώριζα, μια εικόνα που δεν ένιωθα πως ήμουν εγώ”.


“Εκείνη που λαχταρούσε να ξαναδεί τον εαυτό της όπως τον είχε αφήσει πολλούς μήνες πριν. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την Μάχη και την Στιλιάνα , που έγιναν οι Hair Fairies μου, όπως τις αποκαλώ, οι οποίες με βοήθησαν να βρω ξανά ένα κομμάτι του χαμένου μου εαυτού. Αγαπημένες μου, όσες περάσατε ή περνάτε κάτι αντίστοιχο κάντε απλά ό,τι σας ευχαριστεί και ό,τι σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. Σας φιλώ και σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά” ανέφερε χαρακτηριστικά. 


 

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