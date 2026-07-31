ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε αυτοψία

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STAR.GR
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΥΠΠΟ: Εντοπισμός Αρχαίου Ναυαγίου Στη Νήσο Άνδρο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.
  • Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 39-44 μέτρων και περιλαμβάνει εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς.
  • Καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς, χρονολογούμενοι στα τέλη του 5ου και αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
  • Εντοπίστηκαν επίσης τμήμα μολύβδινου άγκυρας και λίθοι πιθανώς σχετιζόμενοι με το έρμα του πλοίου.
  • Η μελέτη του ευρήματος αναμένεται να προσφέρει νέες πληροφορίες για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα της εποχής.

Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο. Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με σημερινή ανακοίνωσή του, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία, ύστερα από υπόδειξη ιδιώτη σε θαλάσσια περιοχή της νήσου Άνδρου, όπου εντόπισε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου. Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 39-44 μέτρων και το φορτίο του συνίσταται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων (Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2).

ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο. Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα πΧ. Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίσθηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.

ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο

Όπως επισημαίνει η ίδια ανακοίνωση, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων. Η περαιτέρω μελέτη του ευρήματος θα προσφέρει προφανώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για το φορτίο του όσο και για την προέλευσή του. Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού.

ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο

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