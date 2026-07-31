Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου: Χρυσό για τις αδελφές Αλεξανδρή!

Στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Lee Jin-man) - αρχείου
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Χρυσός επαναπατρισμός για τις αδελφές Αλεξανδρή στο ντουέτο και... έρχονται περισσότερα! / MEGA

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Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα, μετά από 14 χρόνια. Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, η αυλαία του οποίου άνοιξε σήμερα στο Παρίσι.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης (οι τρεις προηγούμενες όταν αγωνίζονταν εκπροσωπώντας την Αυστρία), πρώτη φορά όμως σε Ευρωπαϊκό υγρού στίβου, καθώς οι προηγούμενες ήταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 και στο ξεχωριστό Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικής κολύμβησης, που έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία.

Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία (αγωίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες) πήραν τη δεύτερη θέση με 302.9950 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, μετά από εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 14ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

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