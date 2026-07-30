Μια οικογενειακή έξοδο έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, καθώς δείπνησε με τους γονείς της, Πόπη και Βασίλη, στο νέο εστιατόριο του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε οικογενειακή φωτογραφία από τη βραδινή έξοδο, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στους γονείς της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους γονείς της Πόπη & Βασίλη /Φωτογραφία Instagram

Για την εμφάνισή της στο δείπνο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα εμπριμέ deux pieces. Τα μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε ελαφριούς κυματισμούς, ενώ από τα αξεσουάρ ξεχώριζε ένα ζευγάρι ασημένιων κρίκων.

Λίγο πριν τη βραδινή της έξοδο, αμέσως μετά το γυμναστήριο, η παρουσιάστρια πόσταρε μία από τις διάσημες mirror selfies, κρατώντας ένα τσαντάκι με την υπογραφή του οίκου Dior!

Η έξοδος αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια ακόμη προσωπική στιγμή που επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, αυτή τη φορά με αφορμή την αποφοίτηση της μικρότερης αδελφής της, Κατερίνας.

Θυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι μητέρα δύο παιδιών, του Βλάσση και του Βασίλη, και το τελευταίο διάστημα έχει μοιραστεί με το κοινό της διαδοχικές οικογενειακές στιγμές, από εξόδους μέχρι σημαντικά γεγονότα για τα αγαπημένα της πρόσωπα.