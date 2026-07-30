Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της

Έτσι περνάει το καλοκαίρι της η Queen Dina!

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείπνησε με τους γονείς της στο νέο εστιατόριο του συζύγου της στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Μοιράστηκε οικογενειακή φωτογραφία από την έξοδο, φορώντας εμπριμέ deux pieces και αξεσουάρ Dior.
  • Πόσταρε mirror selfie πριν το δείπνο, κρατώντας τσαντάκι Dior.
  • Η έξοδος αυτή ακολούθησε την αποφοίτηση της μικρότερης αδελφής της, Κατερίνας.
  • Η Σπυροπούλου είναι μητέρα δύο παιδιών και μοιράζεται συχνά οικογενειακές στιγμές με το κοινό της.

Μια οικογενειακή έξοδο έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, καθώς δείπνησε με τους γονείς της, Πόπη και Βασίλη, στο νέο εστιατόριο του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 

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Η παρουσιάστρια μοιράστηκε οικογενειακή φωτογραφία από τη βραδινή έξοδο, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στους γονείς της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους γονείς της Πόπη & Βασίλη

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους γονείς της Πόπη & Βασίλη /Φωτογραφία Instagram

Για την εμφάνισή της στο δείπνο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα εμπριμέ deux pieces. Τα μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε ελαφριούς κυματισμούς, ενώ από τα αξεσουάρ ξεχώριζε ένα ζευγάρι ασημένιων κρίκων.

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Λίγο πριν τη βραδινή της έξοδο, αμέσως μετά το γυμναστήριο, η παρουσιάστρια πόσταρε μία από τις διάσημες mirror selfies, κρατώντας ένα τσαντάκι με την υπογραφή του οίκου Dior!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της

Η έξοδος αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια ακόμη προσωπική στιγμή που επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, αυτή τη φορά με αφορμή την αποφοίτηση της μικρότερης αδελφής της, Κατερίνας.

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της

Θυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι μητέρα δύο παιδιών, του Βλάσση και του Βασίλη, και το τελευταίο διάστημα έχει μοιραστεί με το κοινό της διαδοχικές οικογενειακές στιγμές, από εξόδους μέχρι σημαντικά γεγονότα για τα αγαπημένα της πρόσωπα.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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