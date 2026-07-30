Βόλος: Επίθεση σκύλου σε 6χρονο παιδί - Έχασε το αυτί του

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 6χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο, χάνοντας το αυτί του.
  • Η μητέρα του παιδιού τραυματίστηκε προσπαθώντας να τον προστατεύσει κατά την επίθεση.
  • Διερχόμενος οδηγός βοήθησε, μεταφέροντας μητέρα και παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
  • Ο 6χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για χειρουργική επέμβαση.
  • Η οικογένεια κινείται νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στον Βόλο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, προκειμένου να παίξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις το παιδί κατέβηκε από το αυτοκίνητο, δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο, ο οποίος φέρεται να ήταν αδέσποτος. 

Η 35χρονη μητέρα του παιδιού προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια. 

Τη στιγμή της επίθεσης, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και σταμάτησε για να βοηθήσει. Κατάφερε να απομακρύνει τον σκύλο και έβαλε τη μητέρα και το παιδί στο αυτοκίνητό του, μεταφέροντάς τους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. 

Οι γιατροί του νοσοκομείου έκριναν ότι ο 6χρονος χρειάζεται διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, καθώς είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο αυτί από τα δαγκώματα του σκύλου. 

Ο 6χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και του τοποθετήθηκε μόσχευμα. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της αποθεραπείας του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα χρειαστούν επιπλέον ιατρικές επεμβάσεις στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια κινείται νομικά, καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά παντός υπευθύνου. 

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