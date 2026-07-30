Σε κλίμα οδύνης το Ρέθυμνο αποχαιρέτησε τον έναν από τους δύο πυροσβέστες που «έχασαν» τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη.

Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά Αμαρίου. Το φέρετρο με τη σορό του ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ενώ συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του κρατούσαν λουλούδια στα χέρια.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης.

Ήταν μόλις στη δεύτερη χρονιά του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Φωτιά Ρέθυμνο: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης με τον συνάδελφό του Μανώλη Στρατιδάκη έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες, καθώς η φωτιά φέρεται να ενισχύθηκε ξαφνικά, ενώ ο πυκνός καπνός περιόρισε πολύ την ορατότητά τους.

Παρά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, εγκαταλείποντας το όχημά τους και αναζητώντας ασφαλή διέξοδο, δεν κατάφεραν να σωθούν.

Συνάδελφοί τους περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι ο καπνός ήταν τόσο πυκνός, ώστε η ορατότητα είχε περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν: «Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές που γνωρίζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος, περιγράφοντας πως οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στο πύρινο μέτωπο.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.