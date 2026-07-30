Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα λήγει στις 31 Ιουλίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.
  • Μετά την προθεσμία, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.
  • Οι δικαιούχοι χρειάζονται προσωπικούς κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στην πλατφόρμα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φοιτητές που δικαιούνται το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, καθώς η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Η αίτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου Παιδείας. Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet που έχουν εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

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