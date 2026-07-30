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Η Νάταλι Πόρτμαν βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη γέννηση του τρίτου της παιδιού και το έδειξε με νέα ανάρτηση στο Instagram. Η ηθοποιός δημοσίευσε στις 29 Ιουλίου μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά, στέλνοντας παράλληλα ένα προσωπικό μήνυμα για την αναμονή μέχρι τη γέννηση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, περιμένει το τρίτο της παιδί και το πρώτο της με τον Tanguy Destable.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Νάταλι Πόρτμαν στέκεται μπροστά σε παράθυρο, φορά ένα φαρδύ μπλε πουκάμισο και αγγίζει τρυφερά την κοιλιά της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Μετράω τις ημέρες μέχρι να σε γνωρίσουμε».

Η ανάρτηση της Νάταλι Πόρτμαν

Η εγκυμοσύνη που είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο

Η εγκυμοσύνη είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Απρίλιο, μέσα από συνέντευξη που είχε δώσει στο Harper’s Bazaar. Τότε η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για το παιδί που περιμένει με τον Tanguy Destable.

Η δήλωσή της στη συνέντευξη ήταν η εξής: «Ο Tanguy κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα».

Η Νάταλι Πόρτμαν στα Όσκαρ του 2025 /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

Η ίδια ανυπομονεί, όπως αναφέρεται, για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το νέο μέλος της οικογένειάς της. Η ανάρτηση της 29ης Ιουλίου ήρθε να δείξει ότι η γέννηση πλησιάζει.

Τα παιδιά της Νάταλι Πόρτμαν κι ο Benjamin Millepied

Η Νάταλι Πόρτμαν έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Benjamin Millepied. Πρόκειται για τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Η Νάταλι Πόρτμαν με τον πρώην σύζυγό της Benjamin Millepied το 2022 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Οι δύο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας Black Swan το 2010. Ο γάμος τους διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ η οριστικοποίηση του διαζυγίου τους είχε προηγηθεί κατά δύο χρόνια από τη σημερινή εξέλιξη στην προσωπική ζωή της ηθοποιού.