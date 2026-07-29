Οι δίδυμες κορούλες της που ήρθαν στη ζωή ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου, άλλαξαν προς το καλύτερο τη ζωή της Άννας Πρέλεβιτς!

Άννα Πρέλεβιτς και Νικήτας Νομικός

Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός περνάνε πολλές ώρες με τα διδυμάκια τους με την Άννα να μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους.

Μία μάλιστα από αυτές απεικονίζει το ένα μικρό της πλασματάκι να της ακουμπά το χεράκι με το πατουσάκι του, ενώ σε μία άλλη έχει τη μία κορούλα της αγκαλιά και παράλληλα τρώει.

Η Άννα ωστόσο προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο και στον σύζυγό της, και έτσι βγαίνουν και οι δυο τους.

Νικήτας και Άννα είναι μαζί πάνω από πέντε χρόνια, στις 27 Μαΐου 2023 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι. Μετά τον γάμο ακολούθησε πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.