Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Τα διδυμάκια και η βραδινή έξοδος με τον Νομικό

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Επιμέλεια STAR.GR
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H Άννα Πρέλεβιτς γέννησε ανήμερα του Αγίου- Γεωργίου/ βίντεο από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς γέννησε δίδυμες κόρες στις 23 Απριλίου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου.
  • Μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με τις κόρες της και τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.
  • Η Άννα προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο και στον σύζυγό της, κάνοντας εξόδους μαζί.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από πέντε χρόνια και παντρεύτηκε στις 27 Μαΐου 2023.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, ακολουθούμενος από πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Οι δίδυμες κορούλες της που ήρθαν στη ζωή ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου, άλλαξαν προς το καλύτερο τη ζωή της Άννας Πρέλεβιτς!

Άννα Πρέλεβιτς και Νικήτας Νομικός

Άννα Πρέλεβιτς και Νικήτας Νομικός

Άννα Πρέλεβιτς: Η τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της

Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός περνάνε πολλές ώρες με τα διδυμάκια τους με την Άννα να μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους.

Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Μία μάλιστα από αυτές απεικονίζει το ένα μικρό της πλασματάκι να της ακουμπά το χεράκι με το πατουσάκι του, ενώ σε μία άλλη έχει τη μία κορούλα της αγκαλιά και παράλληλα τρώει.

Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Άννα Πρέλεβιτς: Η πρώτη έξοδος με τις δίδυμες κορούλες της - Πού πήγαν;

Η Άννα ωστόσο προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο και στον σύζυγό της, και έτσι βγαίνουν και οι δυο τους.

Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Νικήτας και Άννα είναι μαζί πάνω από πέντε χρόνια, στις 27 Μαΐου 2023 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι. Μετά τον γάμο ακολούθησε πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 

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