Η υποχώρηση του καύσωνα φέρνει μαζί της μια νέα πρόκληση, καθώς τη θέση των υψηλών θερμοκρασιών παίρνουν οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Τα θυελλώδη μελτέμια, που αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, ανεβάζουν σημαντικά τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ενώ παράλληλα δημιουργούν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, οι ισχυροί άνεμοι θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Aπαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, με την αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπίθα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Στο πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας

Ο χάρτης επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας καταγράφει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4 – πορτοκαλί συναγερμός) σε περίπου το ένα τρίτο της χώρας και στο σύνολο σχεδόν των νησιών. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή είναι η Αττική, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Κρήτη, καθώς και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Καιρός: Άνεμοι έως 80 χλμ./ώρα – Βελτίωση από την Κυριακή

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με το συνηθισμένο φαινόμενο των μελτεμιών, οι άνεμοι δεν θα εξασθενήσουν αισθητά κατά τις νυχτερινές ώρες από την Πέμπτη προς την Παρασκευή. Αντίθετα, από το πρωί της Παρασκευής θα ενισχυθούν εκ νέου, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, οπότε θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Η εικόνα του καιρού προβλέπεται να βελτιωθεί από την Κυριακή, με την ένταση των ανέμων να υποχωρεί σταδιακά.