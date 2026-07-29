Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Πώς έφτασαν στην ταυτοποίηση οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.07.26 , 16:07 Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες
29.07.26 , 16:00 Αυτοκριτική: Όταν οι αλλαγές με αναγκάζουν να αμφισβητώ τον εαυτό μου
29.07.26 , 15:23 Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
29.07.26 , 15:06 Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
29.07.26 , 14:53 Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
29.07.26 , 14:49 Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
29.07.26 , 14:44 Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
29.07.26 , 14:36 Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112
29.07.26 , 14:31 Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου: Aγκαλιές και παιχνίδια στη θάλασσα
29.07.26 , 14:30 Λαχταριστά corn dogs: Εύκολη και γρήγορη συνταγή για street food στο σπίτι!
29.07.26 , 14:07 Πρίγκιπας Ουίλιαμ & Κέιτ Μίντλετον: Καλοκαίρι για γαλαζοαίματους!
29.07.26 , 14:00 Ταλαιπωρία τέλος: Με μία υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά
29.07.26 , 14:00 Tροφές πλούσιες σε ηλεκτρολύτες που τις προτείνουν οι διαιτολόγοι
29.07.26 , 13:50 ΑΑΔΕ: «Λουκέτα» σε επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγινα, Πρέβεζα
29.07.26 , 13:43 Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν πέντε αεροσκάφη
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες
Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
Δολοφονία Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο
Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το μυστήριο γύρω από τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη άρχισε να ξετυλίγεται. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και πλέον γνωρίζουν πως πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου.

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Η ταυτοποίηση ήρθε έπειτα από συντονισμένες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Interpol και ξένες διωκτικές αρχές. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν τα δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας, τα οποία ήταν καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Κυψέλη: Πώς εντοπίστηκε η ταυτότητα της 38χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γεννήθηκε το 1988 και τα στοιχεία της προέκυψαν μετά από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα

Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή την Interpol και τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς η σορός δεν μπορούσε αρχικά να ταυτοποιηθεί από τα ελληνικά αρχεία.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι η σορός ανήκει σε Βρετανίδα υπήκοο με τα αρχικά στοιχεία Ε.Ρ.

Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν και με τον πατέρα της 38χρονης, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή της, τις επαφές της και τις τελευταίες της κινήσεις.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Eurokinissi

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Eurokinissi

Το ταξίδι από την Κύπρο στην Ελλάδα και τα ερωτήματα που παραμένουν

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο ταξίδι της γυναίκας προς την Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη σορό στη βαλίτσα

Οι Αρχές εξετάζουν αν ταξίδεψε μόνη της ή μαζί με κάποιο άλλο άτομο, ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή στην Ελλάδα, αν υπήρχε κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα και ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.

Η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Κύπρο - Eurokinissi

Η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Κύπρο - Eurokinissi

Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παράσχει στοιχεία σχετικά με το ταξίδι της.

Κυψέλη: Η σορός είχε βρεθεί σε βαλίτσα

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, ένας άνδρας εντόπισε μία βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Από τη βαλίτσα προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ το κτίριο αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Αναζητείται αν η γυναίκα ταξίδευε μόνη της ή όχι και πού έμενε - Eurokinissi

Αναζητείται αν η γυναίκα ταξίδευε μόνη της ή όχι και πού έμενε - Eurokinissi

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκόλεψε την αρχική εξέταση. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται πως είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Κυψέλη: Το στοιχείο που αποκάλυψε πως δεν ήταν Ελληνίδα

Από την πρώτη εξέταση της σορού, ένα στοιχείο είχε τραβήξει την προσοχή των Αρχών, η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου.

Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

Το συγκεκριμένο εύρημα οδήγησε τους αστυνομικούς στην εκτίμηση πως πιθανότατα δεν επρόκειτο για Ελληνίδα.

Παράλληλα, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν αντιστοιχούσαν σε καταγεγραμμένο άτομο στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ δεν είχε δηλωθεί εξαφάνιση γυναίκας με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ελληνικό αστυνομικό τμήμα.

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το άτομο που ευθύνεται για τον θάνατό της, αλλά και εκείνον που μετέφερε και εγκατέλειψε τη σορό μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία και με τις κυπριακές αρχές, καθώς το ταξίδι της γυναίκας από την Κύπρο προς την Ελλάδα θεωρείται ένα από τα σημαντικά κομμάτια του παζλ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη στη 38χρονη Βρετανίδα και πώς κατέληξε νεκρή μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΑΛΙΤΣΑ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στο Ρέθυμνο: 112 Για Εκκένωση Οικισμών
Ελλαδα
Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες
Λαμία: Γυναίκα Πνίγηκε Τρώγοντας Σουβλάκι
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
Χαλκιδική: Χωρίς Τις Αισθήσεις Του 12χρονος
Ελλαδα
Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Φωτιά Τώρα Στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112
Δημόσιο: 25 δικαιολογητικά γίνονται μία υπεύθυνη δήλωση
Ελλαδα
Ταλαιπωρία τέλος: Με μία υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά
Φωτιά Τώρα Στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν πέντε αεροσκάφη
Ιός Του Δυτικού Νείλου: Οι Περιοχές Υψηλού Κινδύνου
Ελλαδα
ΕΟΔΥ: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Σαλμονέλα: Η Ανακοίνωση Του Καταστήματος Στο Περιστέρι
Ελλαδα
Σαλμονέλα: Η ανακοίνωση του καταστήματος στο Περιστέρι για τα κρούσματα
Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα Ανήκει Η Σορός Στη Βαλίτσα
Ελλαδα
Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top