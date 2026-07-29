Το μυστήριο γύρω από τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη άρχισε να ξετυλίγεται. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και πλέον γνωρίζουν πως πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου.

Η ταυτοποίηση ήρθε έπειτα από συντονισμένες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Interpol και ξένες διωκτικές αρχές. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν τα δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας, τα οποία ήταν καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Κυψέλη: Πώς εντοπίστηκε η ταυτότητα της 38χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γεννήθηκε το 1988 και τα στοιχεία της προέκυψαν μετά από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή την Interpol και τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς η σορός δεν μπορούσε αρχικά να ταυτοποιηθεί από τα ελληνικά αρχεία.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι η σορός ανήκει σε Βρετανίδα υπήκοο με τα αρχικά στοιχεία Ε.Ρ.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν και με τον πατέρα της 38χρονης, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή της, τις επαφές της και τις τελευταίες της κινήσεις.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε από έναν άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Eurokinissi

Το ταξίδι από την Κύπρο στην Ελλάδα και τα ερωτήματα που παραμένουν

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά στο ταξίδι της γυναίκας προς την Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 38χρονη έφτασε στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αρχές εξετάζουν αν ταξίδεψε μόνη της ή μαζί με κάποιο άλλο άτομο, ποιοι ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή στην Ελλάδα, αν υπήρχε κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα και ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.

Η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Κύπρο - Eurokinissi

Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παράσχει στοιχεία σχετικά με το ταξίδι της.

Κυψέλη: Η σορός είχε βρεθεί σε βαλίτσα

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, ένας άνδρας εντόπισε μία βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Από τη βαλίτσα προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ το κτίριο αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

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Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκόλεψε την αρχική εξέταση. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται πως είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Κυψέλη: Το στοιχείο που αποκάλυψε πως δεν ήταν Ελληνίδα

Από την πρώτη εξέταση της σορού, ένα στοιχείο είχε τραβήξει την προσοχή των Αρχών, η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου.

Το συγκεκριμένο εύρημα οδήγησε τους αστυνομικούς στην εκτίμηση πως πιθανότατα δεν επρόκειτο για Ελληνίδα.

Παράλληλα, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν αντιστοιχούσαν σε καταγεγραμμένο άτομο στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ δεν είχε δηλωθεί εξαφάνιση γυναίκας με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ελληνικό αστυνομικό τμήμα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το άτομο που ευθύνεται για τον θάνατό της, αλλά και εκείνον που μετέφερε και εγκατέλειψε τη σορό μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία και με τις κυπριακές αρχές, καθώς το ταξίδι της γυναίκας από την Κύπρο προς την Ελλάδα θεωρείται ένα από τα σημαντικά κομμάτια του παζλ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη στη 38χρονη Βρετανίδα και πώς κατέληξε νεκρή μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη.