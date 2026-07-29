Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Λέσβο.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στο Πλωμάρι, κοντά στην παλιά χωματερή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτ, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και o καπνός είναι ορατός από 40 χιλιόμετρα.

Φωτογραφίες lesvosnews.net

Συνολικά 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ που δυσχαιρένουν την προσπάθεια της κατάσβεσης.