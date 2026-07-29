Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα βίντεο που δημοσίευσε με τη Ρία Ελληνίδου από τη Μύκονο/ instagram

Ήταν την περασμένη εβδομάδα, όποτε η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στη Μύκονο, με αφορμή τη live εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Δημοτικό Στάδιο της Άνω Μεράς, την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι χέρι στα σοκάκια της Χώρας και δημοσίευσε διάφορα βίντεο και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί των ανέμων, μην κρύβοντας πλέον τη σχέση του και τον έρωτά του.

Το ότι είναι ερωτευμένοι ήταν ξεκάθαρο και σε όσους ήταν παρόντες στην παραλία Καλό Λιβάδι, όπου πήγαν για μπάνιο το μεσημέρι της μέρας διεξαγωγής της συναυλίας. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! τους απαθανάτισε σε πολύ τρυφερά στιγμιότυπα μέσα στη θάλασσα.

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Το ζευγάρι κολύμπησε στα κρυστάλλινα νερά και δε σταμάτησε τα πειράγματα μέσα στο νερό.

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

«Έκαναν όλο παιχνίδια και αστεία μεταξύ τους. Ηταν πολύ χαρούμενοι και φαίνονταν πραγματικά ερωτευμένοι», είπε πηγή στο ΟΚ!.

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

H σχέση του ζευγαριού μετρά πάνω από έναν χρόνο και παρά το γεγονός ότι δεν το ζευγάρι δεν την παραδεχόταν δημόσια, αποκαλύφθηκε με αφορμή το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη.

Έκτοτε, άρχισαν και οι δύο να γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς στα social media σχετικά με την προσωπική τους ζωή.