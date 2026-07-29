Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου: Aγκαλιές και παιχνίδια στη θάλασσα

«'Ηταν πολύ χαρούμενοι και φαίνονταν πραγματικά ερωτευμένοι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.07.26 , 16:07 Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες
29.07.26 , 16:00 Αυτοκριτική: Όταν οι αλλαγές με αναγκάζουν να αμφισβητώ τον εαυτό μου
29.07.26 , 15:23 Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
29.07.26 , 15:06 Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
29.07.26 , 14:53 Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
29.07.26 , 14:49 Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
29.07.26 , 14:44 Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
29.07.26 , 14:36 Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Μήνυμα από το 112
29.07.26 , 14:31 Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου: Aγκαλιές και παιχνίδια στη θάλασσα
29.07.26 , 14:30 Λαχταριστά corn dogs: Εύκολη και γρήγορη συνταγή για street food στο σπίτι!
29.07.26 , 14:07 Πρίγκιπας Ουίλιαμ & Κέιτ Μίντλετον: Καλοκαίρι για γαλαζοαίματους!
29.07.26 , 14:00 Ταλαιπωρία τέλος: Με μία υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά
29.07.26 , 14:00 Tροφές πλούσιες σε ηλεκτρολύτες που τις προτείνουν οι διαιτολόγοι
29.07.26 , 13:50 ΑΑΔΕ: «Λουκέτα» σε επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγινα, Πρέβεζα
29.07.26 , 13:43 Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν πέντε αεροσκάφη
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Χαλκιδική: Ανασύρθηκε 12χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκένωση οικισμών - Επιχειρούν 125 πυροσβέστες
Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα
Δολοφονία Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο
Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα βίντεο που δημοσίευσε με τη Ρία Ελληνίδου από τη Μύκονο/ instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στη Μύκονο για τη συναυλία της τραγουδίστριας στις 21 Ιουλίου.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, δείχνοντας τη σχέση τους δημόσια.
  • Απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι, δείχνοντας την ευτυχία τους.
  • Η σχέση τους μετρά πάνω από έναν χρόνο και έγινε πιο εξωστρεφής μετά το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη.

Ήταν την περασμένη εβδομάδα, όποτε η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στη Μύκονο, με αφορμή τη live εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Δημοτικό Στάδιο της Άνω Μεράς, την Τρίτη 21 Ιουλίου. 

Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι χέρι στα σοκάκια της Χώρας και δημοσίευσε διάφορα βίντεο και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί των ανέμων, μην κρύβοντας πλέον τη σχέση του και τον έρωτά του.

Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»

Το ότι είναι ερωτευμένοι ήταν ξεκάθαρο και σε όσους ήταν παρόντες στην παραλία Καλό Λιβάδι, όπου πήγαν για μπάνιο το μεσημέρι της μέρας διεξαγωγής της συναυλίας. Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! τους απαθανάτισε σε πολύ τρυφερά στιγμιότυπα μέσα στη θάλασσα. 

Ελληνίδου -  Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου -  Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Το ζευγάρι κολύμπησε στα κρυστάλλινα νερά και δε σταμάτησε τα πειράγματα μέσα στο νερό. 

Ελληνίδου -  Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου -  Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

«Έκαναν όλο παιχνίδια και αστεία μεταξύ τους. Ηταν πολύ χαρούμενοι και φαίνονταν πραγματικά ερωτευμένοι», είπε πηγή στο ΟΚ!.

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Τα τρυφερά στιγμιότυπα στην παραλία Καλό Λιβάδι/ πηγή περιοδικό ΟΚ!

H σχέση του ζευγαριού μετρά πάνω από έναν χρόνο και παρά το γεγονός ότι δεν το ζευγάρι δεν την παραδεχόταν δημόσια, αποκαλύφθηκε με αφορμή το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη.

Αλεξάνδρου: To βίντεο με την Ελληνίδου ανέβηκε κατά λάθος- «Έπαθα σοκ»

Έκτοτε, άρχισαν και οι δύο να γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς στα social media σχετικά με την προσωπική τους ζωή.   

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΠΑΡΑΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Ουίλιαμ & Κέιτ Μίντλετον: Καλοκαίρι για γαλαζοαίματους!
«Οδύσσεια»: Οι μαγικές τοποθεσίες που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν
Celebrities & Gossip Νεα
«Οδύσσεια»: Πού γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν - Οι πραγματικές τοποθεσίες
DJ Kavinsky
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογράφισε πρώτη φορά τη Δανάη Βαρθολομάτου!
Καταγγελίες για Τζάρεντ Λέτο: «Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ»
Celebrities & Gossip Νεα
Καταγγελίες για Τζάρεντ Λέτο: «Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ»
Μανώλης Μητσιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Στήριξη στον Μανώλη Μητσιά - Στο πλευρό του ο καλλιτεχνικός κόσμος
Κρινιώ Νικολάου
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
Εριέττα Κούρκουλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της
Celebrities & Gossip Νεα
Εριέττα Κούρκουλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της
Χριστίνα Τσάφου - Μαριλού Κατσαφάδου
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Τσάφου: Συγκινεί για την πρώην νύφη της, Μαριλού Κατσαφάδου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top