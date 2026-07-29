Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογράφισε πρώτη φορά τη Δανάη Βαρθολομάτου!

Το ερωτευμένο ζευγάρι κάνει μαζί διακοπές στα Κουφονήσια

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τη σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου για πρώτη φορά στα social media, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στα Κουφονήσια.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από το όνομα της Δανάης και μία κόκκινη καρδιά, σε μια περίοδο φημών για κρίση στη σχέση τους.
  • Προτού αυτή τη δημοσίευση, ο Βασάλος κρατούσε χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική του ζωή.
  • Η Δανάη Βαρθολομάτου εργάζεται ως δικηγόρος και στην ομάδα media του Κωνσταντίνου Αργυρού.
  • Η ανάρτηση έρχεται μετά από αναφορές για αποστάσεις και κρίση στη σχέση τους.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε για πρώτη φορά δημόσια αναφορά στη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου, μέσα από ανάρτηση στα social media από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα Κουφονήσια. Ο παρουσιαστής και YouTuber πόσταρε φωτογραφία της συντρόφου του, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν προηγηθεί φήμες για κρίση στη σχέση τους. 

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ρομαντική απόδραση στη Μύκονο

Στο ενσταντανέ, η όμορφη Δανάη φοράει το μαγιό της και ένα παρεό και ποζάρει στο μπαλκόνι του καταλύματος, με φόντο το φεγγάρι και τον νυχτερινό ουρανό.  Ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνόδευσε τη φωτογραφία με το όνομά της και μία κόκκινη καρδιά.

Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογράφισε πρώτη φορά τη Δανάη Βαρθολομάτου!

Η δημοσίευση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή μέχρι σήμερα ο Κωνσταντίνος Βασάλος κρατούσε χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, είχε επιλέξει να αποφεύγει δημόσιες αναρτήσεις που σχετίζονται με νέα σχέση του.

Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου

Κωνσταντίνος Βασάλος: Η πρώτη δημόσια αναφορά στη Δανάη Βαρθολομάτου

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τις διακοπές του ζευγαριού στα Κουφονήσια, όπου ο Κωνσταντίνος Βασάλος περνά χρόνο χαλάρωσης μαζί με φίλους και την κοπέλα του.

Η Δανάη Βαρθολομάτου, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη δικηγορία και την ομάδα media του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Οι φήμες για κρίση και η νέα ανάρτηση του Βασάλου

Η ανάρτηση έρχεται μετά από δημοσιεύματα και αναφορές για δυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ότι το τελευταίο διάστημα ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν μια μικρή κρίση στη σχέση τους, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να πάρουν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον και να υπάρξει παύση στον δεσμό τους. 

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά»

Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογράφισε πρώτη φορά τη Δανάη Βαρθολομάτου!

Ο Κωνσταντίνος για την προσωπική του ζωή

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη να προστατεύει την προσωπική του ζωή, στοιχείο που εξηγεί γιατί μέχρι σήμερα απέφευγε αντίστοιχες αναρτήσεις. Για αυτόν τον λόγο, η συγκεκριμένη δημοσίευση ξεχώρισε και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς timing.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
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ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
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ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
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