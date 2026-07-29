Σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους και έκαψε το σπίτι τους

Οι αναρτήσεις της γυναίκας για τα προβλήματα στον γάμο της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Kristopher Karolkiewicz σκότωσε τη σύζυγό του Amanda και τα έξι παιδιά τους ηλικίας 5-15 ετών στις 24 Ιουλίου στις ΗΠΑ.
  • Μετά τη δολοφονία, έβαλε φωτιά στο σπίτι και αυτοκτόνησε.
  • Η Amanda είχε αναρτήσει στο Reddit για τα προβλήματα στον γάμο της, συμπεριλαμβανομένης της απιστίας του συζύγου της.
  • Αναφέρθηκε ότι παρέμεινε στον γάμο για χάρη των παιδιών τους, παρά τις δυσκολίες.
  • Η έρευνα για τα κίνητρα της τραγωδίας συνεχίζεται από τις Αρχές.

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία μιας μητέρας και τον έξι παιδιών της από τον σύζυγό της. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Kristopher Karolkiewicz φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύζυγό του, Amanda («Mandy») Karolkiewicz, και τα έξι παιδιά τους ηλικίας 5 έως 15 ετών στις 24 Ιουλίου, μέσα στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε φωτιά στην κατοικία και αυτοκτόνησε. 

Σκότωσε τη σύζυγό του και τα 6 παιδιά τους και έκαψε το σπίτι τους

Σοκ στο Μίσιγκαν από τη στυγερή δολοφονία μητέρας και των 6 παιδιών τους / Φωτογραφία Facebook

Οι αναρτήσεις της 39χρονης για τα προβλήματα στον γάμο της 

Στο μεταξύ, η εφημερίδα The Detroit News αποκάλυψε ότι ένας λογαριασμός στο Reddit, ο οποίος φέρεται να ανήκε στη Amanda, περιείχε αναρτήσεις σχετικά με τη σχέση της με τον σύζυγό της και τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στον γάμο της. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα στοιχεία του λογαριασμού, με το όνομα χρήστη «MandyK1179», ταυτοποιήθηκαν μέσω πληροφοριών όπως οι ημερομηνίες γάμου, οι ηλικίες των παιδιών, τα επαγγέλματα και ο τόπος κατοικίας της οικογένειας. 

Σε ανάρτησή της το 2024, είχε μιλήσει για την απιστία του συζύγου της, γράφοντας: 

«Ήταν διαζευγμένος και μεγαλύτερος από εμένα… Δέκα χρόνια μετά και με πέντε παιδιά, με απατούσε ξανά με την ασκούμενη, στην ίδια ηλικία που ήμουν εγώ όταν ήμουν η ασκούμενη». 

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ

Η Αmanda φέρεται να έκανε αναρτήσεις για την απιστία του συζύγου της στο Reddit / Φωτογραφία Facebook

Στην ίδια ανάρτηση περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απιστία: 

«Μετά από περίπου έναν χρόνο που μισούσα τον εαυτό μου, θυμάμαι να κλαίω κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να συνειδητοποιώ πόσο άδικο ήταν ότι εγώ ήμουν αυτή που ζούσε τόσο δυστυχισμένα εξαιτίας αυτού που έκανε. Τελικά κατάλαβα ότι ήμουν ο μόνος άνθρωπος που είχε σταθεί πραγματικά δίπλα μου σε όλη μου τη ζωή». 

Η Mandy είχε αναφέρει ότι επέλεξε να παραμείνει στον γάμο της για χάρη των παιδιών τους, γράφοντας: 

«Συνέχιζα να λέω στον εαυτό μου: “Αγαπώ τα παιδιά μου περισσότερο από όσο μισώ τον σύζυγό μου αυτή τη στιγμή”. Δεν έχουν ιδέα, προσποιήθηκα μέχρι να τα καταφέρουμε. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση 4,5 χρόνια μετά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας για να παραμείνουμε σε ένα υγιές σημείο». 

Σκότωσε την οικογένειά του και αυτοκτονησε

Στις αναρτήσεις της στο subreddit “As One After Infidelity”, η γυναίκα είχε αναφερθεί επίσης σε προβλήματα στη σχέση της, σημειώνοντας ότι είχε αγνοήσει «σοβαρές προειδοποιητικές ενδείξεις» από τον σύζυγό της και ότι τον είχε ενθαρρύνει να ζητήσει βοήθεια από ειδικό, ενώ είχε προτείνει και συμβουλευτική ζεύγους. 

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της τραγωδίας, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της οικογένειας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

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