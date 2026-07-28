Φρίκη στη Γαλλία: Πέντε βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε χαρτόκουτα

Σε σπίτι ζευγαριού το μακάβριο εύρημα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Christophe Ena)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε χαρτόκουτα στο σπίτι ζευγαριού στην Οράνζ, Γαλλία.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της 32χρονης μητέρας στο νοσοκομείο.
  • Η γυναίκα φέρεται να υπέστη «άρνηση εγκυμοσύνης» για τρίτη φορά.
  • Ο σύζυγος ανακάλυψε τη σορό κατά την έρευνα σε κουτιά μετά από διαφωνία με τη σύζυγό του.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια της υπόθεσης, η μητέρα δεν είναι υπό κράτηση.

Φρίκη προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση πέντε νεκρών βρεφών που εντοπίστηκαν στο σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, οι ερευνητές εντόπισαν τις σορούς μέσα σε χαρτόκουτα, στην κατοικία όπου διέμενε ένα ζευγάρι.  

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού 32χρονης γυναίκας σε νοσοκομείο της περιοχής το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα γαλλικά μέσα, η γυναίκα φέρεται να είχε βιώσει για τρίτη φορά το φαινόμενο της «άρνησης εγκυμοσύνης», κατά το οποίο μια εγκυμοσύνη δε γίνεται αντιληπτή από τη μητέρα μέχρι τα προχωρημένα στάδια ή ακόμη και μέχρι τον τοκετό. 

Ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος δε βρισκόταν στο σπίτι όταν εκείνη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιά, άρχισε να ερευνά το περιεχόμενο κάποιων κουτιών στην κατοικία, έπειτα από διαφωνία που είχαν γι' αυτά. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισε μια σορό σε κατάσταση αποσύνθεσης. 

Ο άνδρας μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο, με το προσωπικό να ενημερώνει στη συνέχεια τις Αρχές. Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι και μετά από έρευνα εντόπισε λείψανα σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες σε χαρτόκουτα. 

Το ζευγάρι, το οποίο περιγράφεται ως μια οικογένεια χωρίς προηγούμενα προβλήματα, έχει ήδη δύο παιδιά ηλικίας 8 και 12 ετών. Ο άνδρας εργάζεται, ενώ η γυναίκα ασχολείται με τα οικιακά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της υπόθεσης. 

Η μητέρα βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο και δεν είναι υπό κράτηση. 

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