Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

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Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική μετά από ελέγχους σε 20 επιχειρήσεις.
  • Η κατάσχεση προήλθε από έλεγχο σε επιχείρηση στο Ίλιον που λειτουργούσε χωρίς έγκριση και νόμιμη σήμανση.
  • Εντοπίστηκαν 6.047 κιλά ακατάλληλων προϊόντων, με επιπλέον 151 κιλά σε επόμενους ελέγχους.
  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε τη σημασία των ελέγχων για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
  • Από την αρχή του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί 24.136 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής κατάσχεσε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, μετά από έλεγχο στον Δυτικό Τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων. 

Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος - Δείτε φωτογραφίες

Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον, όπου οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούταν άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. 

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δε διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

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Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. 

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

Περιφέρεια Αττικής: Kατασχέθηκαν 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά. Με εντολή μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό: η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή, κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας, από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις».

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Επισημαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων.
 

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