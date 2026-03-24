Κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι ακατάλληλα κρέατα – Θα πήγαιναν σε νοσοκομεία

Δεν υπήρχε καμία έγκριση – Άθλιες οι συνθήκες αποθήκευσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων και αλιευμάτων από την Περιφέρεια Αττικής σε επιχείρηση στον Πειραιά.
  • Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά από ανώνυμη καταγγελία και με τη συνδρομή της Αστυνομίας και εισαγγελικής αρχής.
  • Τα ακατάλληλα προϊόντα θα κατέληγαν σε δημόσια νοσοκομεία, αλλά δεν διαπιστώθηκε παραλαβή τους για το 2026.
  • Η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και είχε διαπιστωθεί παραβίαση κανόνων υγιεινής.
  • Η Περιφέρεια προχωρά σε ιχνηλάτηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά της επιχείρησης.

Στην κατάσχεση περίπου 3,5 τόνων ακατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από στοχευμένους ελέγχους κλιμακίων κτηνιάτρων της σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στον Πειραιά, στο πλαίσιο υπόθεσης με ιδιαίτερα σοβαρές προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.

ακατάλληλα κρέατα 1

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και εξελίχθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή παρέμβαση, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία εισαγγελικής αρχής, καθώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για το άνοιγμα αποθηκευτικού χώρου.

Τα ακατάλληλα κρέατα θα κατέληγαν και σε δημόσια νοσοκομεία

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν εκτεταμένες παραβάσεις. Κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ βρέθηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, αλλά και με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης. 

ακατάλληλα κρέατα 2

Οι συνθήκες αποθήκευσης κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας, δραστηριότητας και υπευθύνων, πρακτική που δυσχέραινε ουσιαστικά τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία της δραστηριότητάς της.

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα σε στοχευμένη ιχνηλάτηση, διενεργώντας ελέγχους σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της.

ακατάλληλα κρέατα 3

Η έγκαιρη κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε την πιθανή διάθεση μη ασφαλών τροφίμων σε ευαίσθητες δομές, καθώς - μέχρι στιγμής - δεν διαπιστώθηκε παραλαβή προϊόντων για το 2026, ενώ όπου υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν, αυτή είχε ήδη διακοπεί λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η κατάσχεση και δρομολογήθηκε η νόμιμη διαχείριση των προϊόντων, ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Η υπόθεση προωθείται περαιτέρω για την απόδοση ευθυνών.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε:

ακατάλληλα κρέατα 4

«Κινηθήκαμε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Με ελέγχους, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, με παρουσία εισαγγελικής αρχής, προχωρήσαμε σε κατάσχεση σε κατάσχεση 3,5 τόνων κρεάτων και αλιευμάτων και σε πλήρη ιχνηλάτηση, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο συμβάσεων με νοσοκομεία και δημόσιες δομές.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: όποιος παίζει με τη δημόσια υγεία, θα μας βρίσκει απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κυκλώματα και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές, όπως ειδικά τα νοσοκομεία.

ακατάλληλα κρέατα 5

Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς αστερίσκους: μηδενική ανοχή. Η Περιφέρεια Αττικής ελέγχει στην πράξη. Παρεμβαίνει άμεσα. Και επιβάλλει τον νόμο. Με συνέπεια, με σχέδιο και μέχρι τέλους».

Την ίδια ώρα, οι συστηματικοί έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής σε άλλες εγκαταστάσεις και δομές επιβεβαιώνουν την ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της Περιφέρειας λειτουργεί με συνέπεια, επιχειρησιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΡΕΑΤΑ
 |
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top