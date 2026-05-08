Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού, η Σοφία Παυλίδου μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της με τον Χρήστο Φερεντίνο, αλλά και τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνειδητή απόφασή της να παραμείνει μόνη για τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά της.

«Όταν χώρισα, τα παιδιά μου ήταν στην εφηβεία. Παραγκωνίστηκα μετά ως γυναίκα. Ήταν όμως πολύ συνειδητό. Δεν έγινε με την έννοια του “παραγκωνίζομαι”. Όταν ζούσα με τα αγόρια μου, δε με ενδιέφερε να κάνω κάποια σχέση, δεν ήταν και ανάγκη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους που άργησε να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή: «Όταν είσαι τόσα χρόνια σε μία σχέση και βγαίνεις από αυτήν, δεν είχα ως ανάγκη να συνδέσω τη ζωή μου με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και δε μου ήταν ανάγκη, ακόμα κι όταν έφυγαν τα παιδιά και ήμουν μόνη μου. Μου άρεσε να περνάω καλά, είχα αγαπήσει τον εαυτό μου και χαιρόμουν τη μοναχικότητά μου», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη πως σήμερα βρίσκεται σε σχέση και συγκατοικεί με τον σύντροφό της: «Ήμουν για πολλά χρόνια μόνη μου. Κατάλαβα ότι είμαι ένας άνθρωπος φροντιστικός και θέλω να έχω έναν άνθρωπο να τον φροντίζω. Και είπα: “Ναι, είμαι έτοιμη να κάνω μία σχέση και να μοιραστώ τον καναπέ μου και το κρεβάτι μου”. Πέρασε καιρός… Ήμουν σίγουρη ότι ο άνθρωπος που θα επιλέξω θα είναι εκείνος που θα μου φέρει χαρά και ευτυχία. Τώρα συγκατοικώ με την τωρινή μου σχέση».

Αναφερόμενη, τέλος, στη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, είπε: «Δε χρειάζεται να ασχολείσαι με το τι θα πει ο κόσμος, μόνο με το εσύ τι θέλεις. Ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλά για τον κόσμο… Μετά από ένα διαζύγιο, υπάρχει μια λύπη μέσα σου. Κανένας δε παντρεύεται με σκοπό να χωρίσει. Τον Χρήστο τον αγάπησα και τον αγαπώ βαθιά, όπως αγαπώ και τα παιδιά μας»,

Το πρώην ζευγάρι μπορεί να ακολούθησε χωριστούς δρόμους στη ζωή, ωστόσο φαίνεται πως εξακολουθεί να τους συνδέει βαθιά εκτίμηση, αγάπη και σεβασμός, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τα παιδιά τους και τα χρόνια που μοιράστηκαν μαζί.